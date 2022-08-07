YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. "Konuşan Eller Kafesi" işitme engellileri iş yaşamıyla buluşturdu

"Konuşan Eller Kafesi" işitme engellileri iş yaşamıyla buluşturdu

07.08.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da İŞKUR'dan aldığı destekle kafe açan 3 çocuk babası işitme engelli Mahmut Kaya, kendisi gibi işitme engelli 3 kişiye de istihdam sağladı - Müşterilerine hazırladığı tatlı ve pastaları da sunan işletmeci Kaya: - "Kazancımla ailemi geçindiriyorum, arkadaşlarıma destek oluyorum. Allah devletimizden razı olsun"

NAZLI TİMUR - Van'da işitme engelli Mahmut Kaya'nın İŞKUR desteğiyle İpekyolu ilçesinde açtığı "Konuşan Eller Kafesi" hem kendisine hem de istihdam sağladığı 3 işitme engelliye gelir kapısı oldu.

İpekyolu ilçesinde yaşayan doğuştan işitme engelli 36 yaşındaki Kaya, bir süre iş başvuruları yaptıktan sonra kendisi gibi işitme engelli eşi ile 3 çocuğunun geçimini sağlamak için bir iş yeri açmaya karar verdi.

Kaya, bu düşüncesini paylaştığı Van İşitme Engelliler Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Aydın Türk'ün yönlendirmesiyle bir proje hazırlayarak, engellilere yönelik destekten faydalanmak için İŞKUR'a başvuru yaptı. Aldığı destekle geçen yıl kafe açan Kaya, eşinden öğrendiği tariflerle hazırladığı tatlı ve pasta çeşitlerini satmaya başladı.

Kaya, tatlı ve pastaların müşterilerden büyük beğeni görmesi üzerine siparişlere yetişebilmek için kendisi gibi 3 işitme engelliye de kafede istihdam sağladı.

Tüm siparişlerin el işaretleriyle alındığı kafeye "Konuşan Eller" adını veren Kaya, iş yerinde hem tatlı ve pasta satışı yapıyor hem de müşterileri ağırlıyor.

- "İletişim sıkıntısı yaşamıyoruz"

Kaya, AA muhabirine, İŞKUR'un verdiği hibe destek sayesinde kendi işini kurma imkanı bulduğunu söyleyerek, "Çok uğraştık, emek verdik. Kafede kurabiye, sütlaç gibi tatlı ve pasta çeşitleri yapıp, servis ediyorum. İletişim sıkıntısı yaşamıyoruz. Buranın hem ustası hem patronu hem de servis elemanı olarak çalışıyorum. Kazancımla ailemi geçindiriyorum, arkadaşlarıma destek oluyorum. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

- "Burada çalışmaktan çok memnunum"

Kafede garson olarak çalışan işitme engelli İbrahim Baltık, işini çok sevdiğini belirtti.

Daha önce iş bulma konusunda sıkıntı yaşadığını anlatan Baltık, "İş sıkıntısı yaşamamızı istemedi ve bizi işe aldı. Gelen müşterilerimizle iyi iletişim kuruyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Burada çalışmaktan çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Bahri Dayan, kafedeki ürünlerin lezzetinden ve sunulan hizmetten memnun olduklarını belirterek, "Siparişlerimizi el işaretiyle veriyoruz. Ferah bir ortam. Engelli kardeşlerimize destek olmak için burayı tercih ediyoruz. Herkese de gelmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

Hamiyet Bakır da kafeye gidip geldikçe işaret dilini öğrendiğini anlatarak, bu kafede güzel vakit geçirdiğini aktardı.

Van İşitme Engelliler Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Aydın Türk de işitme engellilerin kimi zaman iş bulmada sıkıntı yaşadığını ifade ederek, devletin engellilere destek verdiğini söyledi.

Mahmut Kaya'nın devletin desteğinden faydalanarak işini kurduğunu belirten Türk, bu sayede 3 işitme engellinin daha işe kavuştuğunu aktardı.

Türk, bu iş yerinin açılmasında katkı sunan herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van Gölü sahilinde kadınlar plajı açıldıVan Gölü sahilinde kadınlar plajı açıldı
Topçam yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan olduTopçam yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu
Bahşiş almak için iş makinesiyle düğün konvoyunun önünü kestiBahşiş almak için iş makinesiyle düğün konvoyunun önünü kesti
Anahtar Kelimeler:
Van işitme engelliler kafe

Van Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

İmsak
03:31
Sabah
05:06
Öğle
12:17
İkindi
16:06
Akşam
19:18
Yatsı
20:47

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Pazar

Kaya Eczanesi
Ipekyolu
Özge Eczanesi
Ipekyolu
Başak Eczanesi
Ipekyolu
İkinisan Eczanesi
Ipekyolu
Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Engin Eczanesi
Ercis
Sanat Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“İlişkimizde bir eksiklik vardı, üçüncü kişiyi bulunca...”

“İlişkimizde bir eksiklik vardı, üçüncü kişiyi bulunca...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.