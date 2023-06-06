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Konuşanlar'da sevgilisinin çekmecesinde ne bulduğunu anlattı! ''Bunu bilen var mı acaba?'' diye sorunca... Edis'in tepkisi gündem oldu

06.06.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Hasan Can’ın Youtube’da izleyici karşısına çıktığı daha sonra ise Exxen’de yayınlanmaya başlanan Konuşanlar’ın 110. bölüm tanıtımı yine olay oldu. Sezon finali bölümüne Edis konuk oldu, yer yerinden oynadı. Konuşanlar'a bir konuğun sevgilisiyle ayrılık sebebini açıkladığı dakikalar damga vurdu.

Konuşanlar'da sevgilisinin çekmecesinde ne bulduğunu anlattı! ''Bunu bilen var mı acaba?'' diye sorunca... Edis'in tepkisi gündem oldu

Hasan Can Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Konuşanlar'ın 110. bölüm tanıtımı yine sosyal medyada gündem oldu. Edis'in konuk olduğu sezon finali bölümüne bir konuğun sevgilisinden ayrılık nedeni damga vurdu.

Konuşanlar'ın sezon finali tanıtımında Hasan Can'ın genç konuğunu göstererek; 'Erkek arkadaşından ayrılmasının nedeni çekmecesinde üç tane seks oyuncağı bulması' dedi.

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Hasan Can'ın lafını tamamlamasını üzerine söze giren konuk 'Çok garip bir şey vardı. Bunu bilen var mı acaba?' diye sorarak tarif ederek anlatmaya başladı.

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Konuğun çekmecede bulduklarını tarif ettiği anlarda Edis'in kafasını salladığı anlar dikkatlerden kaçmadı. Hasan Can ise 'Edis kafanı sallamazsan montajda atmak zorunda kalmayız.' diyerek ünlü popçuyu uyardı.

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Hasan Can'ın bu uyarısı üzerine stüdyoda kahkaha tufanı koptu. Hasan Can sözlerine şöyle devam etti: 'Sende şaşır buralardaki buraları atmayayım'

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Edis ise Hasan Can'a 'Ben neler konuşuyorum ya' diyerek cevap verdi.

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