Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Demet Öztürk cüretkar pozlarıyla dikkat çekti

Konuşanlar programına izleyici olarak gelen ve Hasan Can Kaya'nın dikkatini çeken Demet Öztürk, söylemleri ve Instagram profiliyle programa damgasını vurmuştu. Yeniden akıllara gelen Demet Öztürk'ün sosyal medya paylaşımları adeta kasıp kavuruyor. Cüretkar pozlarını sık sık takipçilerine sunan Öztürk'e binlerce beğeni ve yorum yağıyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA PROGRAMA DAMGA VURMUŞTU

Konuşanlar programının 2. sezon 11. bölümüne izleyici olarak gelen Demet Öztürk, Hasan Can Kaya'nın mikrofon vermesi üzerine herkesi kahkahaya boğmuştu.

Güzelliği ve dekolteli giyimiyle dikkat çeken Demet Öztürk, daha sonrasında Hasan Can Kaya tarafından sahneye alınmıştı.

Hasan Can Kaya tarafından program esnasında Instagram profili incelenen Demet Öztürk'ün dekolteli cesur pozları sonrasında Hasan Can Kaya'nın takılmaları herkesi güldürmüştü.

CÜRETKAR POZLARIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLIYOR

O günden sonra Instagram'da adeta bir fenomen haline gelen Demet Öztürk, cesur paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan bir isim haline geldi.

Cüretkar pozlarını paylaşmaktan çekinmeyen güzel isim, takipçileri tarafından sık sık beğeni yağmuruna tutuluyor.

İşte Demet Öztürk'ün bazı Instagram pozları;

Konuşanlar programının ardından popüler olan ismin Instagram hesabında 293 bin takipçisi bulunuyor.

21 yaşında olan fenomen ismin her fotoğrafına beğeni ve yorum yağıyor.





