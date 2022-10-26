Konuşmaları ifşa oldu! TFF Başkanı'ndan Dursun Özbek'e telefon... "Ne diyorsun sen?"

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 9 kişi tamamlayarak rakibi Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılı cepheden sert açıklamalar ardı ardına gelmiş, Başkan Dursun Özbek “Bugün, hepiniz seyrettiniz. Bu beklemediğimiz bir şey değildi. Böyle bir hakem tavrını bekliyorduk. Çünkü iki haftadan beri, Türk futbolundaki adaletin tecelli etmesi için her türlü kapıyı çaldık." ifadelerini kullanırken, dün gerçekleştirilen TFF’nin kulüpler için yaptığı VAR Tanıtım Toplantısı’na katılmayacağını açıklamıştı.

BÜYÜKEKŞİ'DEN ÖZBEK'E TELEFON!

Özbek'in bu sözleri gündeme bomba gibi düşerken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den gerçekleştirilen toplantı öncesi Dursun Özbek'e bir telefon geldiği iddia edildi. Spor Gecesi programında duyurulan görüşmeye göre; Büyükekşi'nin Özbek'i toplantıya davet etmesi üzerine Başkan Özbek, "Ben söyleyeceğimi söyledim başkan. Bu toplantıya gelmeyeceğimi söyledim. Ben bu toplantıyı protesto ediyorum. "10 maçtır hakkımız yeniyor başkan. Size bir ziyarette bulundum. Muhtelif yerlerde de size bu konudaki sıkıntımızı söyledim. Bir şey değişmedi. Değişmediği için biz maçtan sonra yaptığımız açıklamanın arkasındayız ve söylediklerimizden geri adım atmıyoruz" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

"NE DİYORSUN SEN?"

Öte yandan aynı programda "Sayın başkan TFF Başkanından özür dilediğiniz iddiaları doğru mu?" sorusu üzerine Dursun Özbek, "Ne diyorsun sen? Galatasaray Başkanı, bir gün önce protesto edip 'Toplantıya katılmayacağım' dedikten sonra özür mü diler? Asla ama asla özür dilemedim. Geri adım atmam dedim" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE BEN CEZA ALSAYDIM"

Bu sözlerinin ardından Erden Timur ve Okan Buruk'un PFDK'ya sevkine dair de konuşan Dursun Özbek "Keşke Erden Timur ve Okan Buruk, PFDK'ya sevk edilmeseydi de ben sevk edilseydim. Onlar ceza almasaydı da ben ceza alsaydım." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

