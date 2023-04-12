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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, aday tanıtım toplantısına Togg ile geldi

12.04.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, aday tanıtım toplantısına Togg ile geldi

AK Parti Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek ve Ziya Altunyaldız ile AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, toplantının yapıldığı salona "Gemlik mavisi" Togg ile geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, aracın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti seçim beyannamesi ve aday tanıtım töreni için dün Ankara'da olduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Togg test sürüşü yaptıklarını anlatan Altay, "Kendisi yurt dışına gideceğini söyleyince, 'Yarın aday tanıtımı var. Konya'ya emanet verseniz.' dedim. Kendisine Konya'ya göstermiş olduğu önemden dolayı teşekkür ediyoruz. Sayı hızla artıyor, bundan sonra kullanma imkanına kavuşacağız. Konya'da ilk olması ve bugüne tevafuk etmesi büyük bir güzellik oldu. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Altay, dün Ankara'dan Togg'u kullanarak Konya'ya geldiğini, Togg'a vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Ülkemizin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza böyle bir vizyon için teşekkür ediyoruz." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Togg'un, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gösterdiğini vurgulayarak, "Hayırlı olmasını diliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu, kararlılığı, duruşu, takibi bu sonucu ortaya çıkardı. Eserlerimizle ülkemizle gurur duyuyoruz. Togg ile de gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Milletvekili Ziya Altunyaldız da görüşleri şöyle dile getirdi:

"Kampanyamıza, Devrim otomobilinden devrin otomobiline ve aslında bir akıllı cihaza kavuşarak, ülkemizin 60 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürerek başlamış olacağız. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında önemli parametrelerden biri olan akıllı cihaz Togg ülkemize hayırlı olsun. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı, yeni inşa süreçleriyle Türkiye'ye Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde armağan etmeye devam edeceğiz."

AK Parti İl Başkanı Angı da Togg'un ve toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.

"BUGÜN ARTIK YENİ BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZMAK GEREKİYOR"

Altay, Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ise seçim startının verildiğini hatırlatarak, "Bu yolculuk 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı'mızın 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' dediği gün başladı. O günden bugüne Türkiye çok önemli kazanımlar elde etti. Bugün artık yeni bir başarı hikayesi yazmak gerekiyor." dedi.

Angı da Konya'da Cumhur İttifakı'ndan oluşan 15 milletvekilinin 15 Mayıs'ta Meclis'te olması, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için çalışacaklarını söyledi.

Daha sonra kürsüye gelen adaylar kendilerini tanıttı.

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