YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki altyapı çalışmalarını sürdürüyor

01.03.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da yürüttüğü altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, KOSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin son yapılan operasyonlarla Antakya Serinyol Mahallesi'nde bulunan terfi kuyularını aktif hale getirdiği, ilçe halkına sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlandığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem nedeniyle zarar gören şehrin altyapısını tekrar ayağa kaldırmak için büyük çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Altay, iş planının istenilen şekilde yürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"KOSKİ ekiplerimiz tarafından jeneratörler kullanılarak çeşitli ekip ve ekipmanlarla kuyularda klorlama çalışmaları yürütülüyor, bir taraftan da şebeke besleniyor. Öte yandan içme ve kullanma suyu tankerleriyle Hatay'da su verilemeyen yerleşim yerlerine su dağıtım hizmetimiz devam ediyor. KOSKİ ekiplerimiz, günlük en az 100 tankere su veriyor. Adım adım Hatay'ın altyapısını elden geçiriyoruz hamdolsun."

Vatandaşların su ihtiyacını karşılamaları için sokak çeşmeleri yerleştirmeye de devam ettiklerini aktaran Altay, "Hatay'da vatandaşımızın yoğun olduğu noktalar ve çadır kentlerde çeşme montajlarımız devam ediyor. Konyamızda memba suyu kalitesinde ücretsiz su sağladığımız 1024 tatlı su çeşmemizin küçüklerini şimdi Hatay'ın hizmetine sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Altay, Maşuklu Mahallesi'ndeki su şebeke arızasına da gerekli müdahalenin yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu arızayı gidermek çok önemliydi. Sabah başlayan arıza, ekiplerimiz tarafından kısa sürede bitirildi. Maşuklu Mahallesi'ndeki 1500 metreküplük depoya su elde etmeyi sağlayan 300 milimetre çapındaki çelik boru arızasını giderdik. Bu sayede yaklaşık 80 litre saniye su, Hataylı vatandaşlarımıza ulaşacak. Hatay'da ana taşıyıcı şebeke onarımlarını da tamamladık ve lokal arızalara, günlük ihbarlara yönelik çalışmaya başladık. Konya Tesisat ve Kaloriferciler Odası'ndan gelen gönüllü sıhhi tesisatçılarımız da KOSKİ ekiplerimizle Hatay'daki çadır kentlerde gider borularının bağlantılarını gerçekleştiriyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'a ilk konteynerleri yerleştirmeye başladıKonya Büyükşehir Belediyesi Hatay'a ilk konteynerleri yerleştirmeye başladı
Pendik'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandıPendik'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Çorum'da tırla çarpışan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandıÇorum'da tırla çarpışan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
deprem Konya koski

Konya Namaz Vakitleri 1 Mart Çarşamba

İmsak
05:55
Sabah
07:16
Öğle
13:08
İkindi
16:17
Akşam
18:49
Yatsı
20:05
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.