Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, KOSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin son yapılan operasyonlarla Antakya Serinyol Mahallesi'nde bulunan terfi kuyularını aktif hale getirdiği, ilçe halkına sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlandığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem nedeniyle zarar gören şehrin altyapısını tekrar ayağa kaldırmak için büyük çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Altay, iş planının istenilen şekilde yürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"KOSKİ ekiplerimiz tarafından jeneratörler kullanılarak çeşitli ekip ve ekipmanlarla kuyularda klorlama çalışmaları yürütülüyor, bir taraftan da şebeke besleniyor. Öte yandan içme ve kullanma suyu tankerleriyle Hatay'da su verilemeyen yerleşim yerlerine su dağıtım hizmetimiz devam ediyor. KOSKİ ekiplerimiz, günlük en az 100 tankere su veriyor. Adım adım Hatay'ın altyapısını elden geçiriyoruz hamdolsun."

Vatandaşların su ihtiyacını karşılamaları için sokak çeşmeleri yerleştirmeye de devam ettiklerini aktaran Altay, "Hatay'da vatandaşımızın yoğun olduğu noktalar ve çadır kentlerde çeşme montajlarımız devam ediyor. Konyamızda memba suyu kalitesinde ücretsiz su sağladığımız 1024 tatlı su çeşmemizin küçüklerini şimdi Hatay'ın hizmetine sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Altay, Maşuklu Mahallesi'ndeki su şebeke arızasına da gerekli müdahalenin yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu arızayı gidermek çok önemliydi. Sabah başlayan arıza, ekiplerimiz tarafından kısa sürede bitirildi. Maşuklu Mahallesi'ndeki 1500 metreküplük depoya su elde etmeyi sağlayan 300 milimetre çapındaki çelik boru arızasını giderdik. Bu sayede yaklaşık 80 litre saniye su, Hataylı vatandaşlarımıza ulaşacak. Hatay'da ana taşıyıcı şebeke onarımlarını da tamamladık ve lokal arızalara, günlük ihbarlara yönelik çalışmaya başladık. Konya Tesisat ve Kaloriferciler Odası'ndan gelen gönüllü sıhhi tesisatçılarımız da KOSKİ ekiplerimizle Hatay'daki çadır kentlerde gider borularının bağlantılarını gerçekleştiriyor."

