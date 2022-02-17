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Konya Büyükşehir Belediyesinden suya yüzde 14 indirim

17.02.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Büyükşehir Belediyesinden suya yüzde 14 indirim

KONRYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın su tarifelerinde indirim çağrısına karşılık verdi.

Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın belediyelere yaptığı su indirimi çağrısına ilk cevabı Konya'mızdan veriyoruz. Bugün aldığımız meclis kararıyla KDV dahil Konya’mızda suyu toplam yüzde 14 indirimli olarak vereceğiz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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