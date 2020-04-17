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Konya Büyükşehir Youtube kanalından evlere misafir oluyor

KONYA HABERLERİ  | 17.04.2020 13:10 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle kültür ve sanat etkinliklerine ara verse de “Evde kal” çağrısına uyan vatandaşlar için Youtube kanalından başta çocuklar olmak üzere her yaşa hitap eden eğitici, eğlenceli, sanatsal, bilimsel içerikler yayınlıyor.Konya Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalından başta çocuklar olmak üzere her yaşa hitap eden birbirinden faklı içerikler yayınlıyor.

Konya Büyükşehir Youtube kanalından evlere misafir oluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle kültür ve sanat etkinliklerine ara verse de “Evde kal” çağrısına uyan vatandaşlar için Youtube kanalından başta çocuklar olmak üzere her yaşa hitap eden eğitici, eğlenceli, sanatsal, bilimsel içerikler yayınlıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalından başta çocuklar olmak üzere her yaşa hitap eden birbirinden faklı içerikler yayınlıyor. Karona virüsün yayılmaya başladığı ilk günden itibaren şehir genelinde yoğun olarak dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi, “Evde kal” çağrısına uyan vatandaşlar için Youtube kanalını da etkin kullanarak her kesime yönelik içerikler üretiyor. Sanat, spor, bilim, edebiyat, söyleşi, yemek tariflerinin yanı sıra birçok farklı içeriği Konyalılarla buluşturan Konya Büyükşehir Belediyesi, hem yetişkinlerin evde daha güzel zaman geçirmesini sağlıyor hem de çocukların eğitimle ve bilimle süreci daha verimle bir şekilde sürdürmesini amaçlıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal hayatı Youtube kanalı üzerinden Konyalıların evlerine getirdiklerini belirterek, “Koronavirüsün Türkiye’de görülmeye başladığı günden itibaren hem sahada vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek çalışmalar yapıyoruz hem de bu süreçte evlerinde kalan hemşehrilerimiz için Youtube kanalımızdan farklı içeriklerin yer aldığı video gösterimlerini hayata geçiriyoruz. Kanalda hem çocuklarımız için eğitici programlar hem de yetişkinlerimiz için sanatsal etkinlikler bulunuyor. İnşallah hep birlikte kararlıkla bu süreci birlikte atlatacağız” dedi.

"Her yaşa uygun etkinlikler"
Konya Büyükşehir Belediyesinin YouTube kanalında; Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde çekilen “Evde Bilimle Kal” videoları, 50 bölümden oluşan “Bilim Bakalım” filmleri, “Evde Sağlık Var” egzersiz eğitimleri, tiyatro oyunları, meddah gösterimleri, kültür sanat hayatının önemli isimlerinin söyleşileri, 65 yaş üstündeki vatandaşların tecrübelerini anlattığı videolar, Konya’nın tarihi ve turistik mekanlarının tanıtıcı filmleri ve ev hanımlara yönelik yemek tarifi programları izleyicilerle buluşuyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın çocuklarla canlı yayında buluştuğu Youtube kanalında son olarak çocuklara masalların anlatıldığı Masal Diyarı yayınlanmaya başladı. Her akşam saat 21.30’da Konya Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalında masalların anlatıldığı Masal Diyarı, ilk günden itibaren çocuklardan ve ailelerden ilgi görüyor.

Konya Büyükşehir Youtube kanalından evlere misafir oluyor

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İbni Sina Eczanesi
Karatay
Zeynep Sena Eczanesi
Karatay
Altındağ Eczanesi
Selcuklu
Birlik Eczanesi
Selcuklu
Erdem Eczanesi
Selcuklu
Ferah Eczanesi
Selcuklu
Kulu Cihan Eczanesi
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