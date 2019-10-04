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Konya'da 3'ü çocuk 6 kişiyi kezzap ile yakan Gülay Durusoy'a 10 yıl hapis cezası

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 04.10.2019 15:57 | Son Güncelleme

Konya'da daha önceden aralarında tartışma olan komşularının üzerine kezzap döken Gülay Durusoy'a 3'ü çocuk 6 kişiyi 'kasten yaralama' suçundan 10 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Durusoy, cezanın açıklanmasının ardından mahkeme salonundan ağlayarak çıktı.

Merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan Saadet Şahin (45), geçtiğimiz yıl 17 Eylül'de, işten eve dönen eşi Ramazan Şahin'i görüp karşılamak için 3 çocuğuyla birlikte kapıyı açtı. Bu sırada, daha önceden aralarında tartışma yaşanan karşı komşusu Gülay Durusoy da kapıyı açtı. Evinden çıkan Durusoy, elindeki kâsenin içinde bulunan kezzabı komşularının üzerine attı.

KALICI İZLER OLUŞTU

Saadet Şahin’in yüzünde, omzunda ve ellerinde yanıklar oluşurken, yüzde 75 zihinsel engelli oğlu Akif'in (14) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde de yanıklar oluştu. Ayrıca çocukları Osman (13) ve Ayşegül’ün (8) de elleri ile kollarında, Ramazan Şahin’in kolu ve bacağında, o sırada olay yerinde bulunan diğer komşusu Şeyda Bağbudar’ın da kollarında yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi ancak yaralılarda kalıcı izler oluştu.

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KENDİSİNE İFTİRA ATILIP, KOMPLO KURDUĞUNU SÖYLEDİ

Saldırının ardından gözaltına alınan Gülay Durusoy da ilk ifadesinde psikolojik tedavi gördüğünü, olayı hatırlamadığını, hafızasının arada bir gelip gittiğini ve kendisine iftira atılıp, komplo kurduğunu söyledi. Durusoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlayan Durusoy, mahkemedeki savunmasında da kendisine komplo kurulduğunu iddia etti. Durusoy, 23 Mayıs günü yapılan 3'üncü duruşmasında adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

'BANA İFTİRA ATILIYOR'

Davanın bugün görülen son duruşmasına tutuksuz yargılanan Gülay Durusoy, baba Ramazan Şahin ve taraf avukatları katıldı. Gülay Durusoy, kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, "Bana iftira atılıyor. Ben suçsuzum. Benim akıl sağlığım yerinde değil. Halen tedavi görüp ilaç kullanıyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gülay Durusoy'a, Ramazan Şahin, eşi Saadet şahin, 3 çocuğu ve bir başka komşusu Şeyda Bağbudar'a yönelik kezzapla kasten yaralama suçunu işlediğini belirterek toplamda 10 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Durusoy'un, yargılama esnasında olumsuz kabul edilen tutum ve davranışları, samimi olmayan inkâr ediş tarzı, suçtan pişmanlık duymamasını da göz önüne alınarak Durusoy hakkında takdir indirimi kullanmadı. Cezayı duyan ve tutuksuz yargılanan Durusoy, mahkeme salonundan çıktıktan sonra gözyaşlarına hâkim olamadı.

Bu kararın kendilerini biraz olsun sevindirdiğini belirten baba Ramazan Şahin, "Bize ve çocuklarımıza yapılan bu saldırı karşılıksız kalmadı. Hak ettiği cezayı aldığını düşünüyorum. Oğlum Akif'in yüzündeki yanıklar kalıcı. Her akşam oğluma baktığımda eski hali gözümün önüne geliyor. Adalet yerini buldu diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
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