Konya'da 3'ü çocuk 6 kişiyi kezzap ile yakan Gülay Durusoy'a 10 yıl hapis cezası

Merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan Saadet Şahin (45), geçtiğimiz yıl 17 Eylül'de, işten eve dönen eşi Ramazan Şahin'i görüp karşılamak için 3 çocuğuyla birlikte kapıyı açtı. Bu sırada, daha önceden aralarında tartışma yaşanan karşı komşusu Gülay Durusoy da kapıyı açtı. Evinden çıkan Durusoy, elindeki kâsenin içinde bulunan kezzabı komşularının üzerine attı.

KALICI İZLER OLUŞTU



Saadet Şahin’in yüzünde, omzunda ve ellerinde yanıklar oluşurken, yüzde 75 zihinsel engelli oğlu Akif'in (14) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde de yanıklar oluştu. Ayrıca çocukları Osman (13) ve Ayşegül’ün (8) de elleri ile kollarında, Ramazan Şahin’in kolu ve bacağında, o sırada olay yerinde bulunan diğer komşusu Şeyda Bağbudar’ın da kollarında yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi ancak yaralılarda kalıcı izler oluştu.

KENDİSİNE İFTİRA ATILIP, KOMPLO KURDUĞUNU SÖYLEDİ



Saldırının ardından gözaltına alınan Gülay Durusoy da ilk ifadesinde psikolojik tedavi gördüğünü, olayı hatırlamadığını, hafızasının arada bir gelip gittiğini ve kendisine iftira atılıp, komplo kurduğunu söyledi. Durusoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.