YEMEK

Konya'da asırlık gelenek tarhana mesaisi başladı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.09.2019 14:14 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde aileleri, asırlardır süregelen bir gelenek olan ve kış sofralarının vazgeçilmez gıdası tarhana yapımı telaşı sardı.

Kış öncesi Beyşehir yöresinde aileler, evlerinin önünde imece usulüyle yardımlaşarak tarhana imal ediyor. Uzun ve yorucu bir mesainin ardından hazırlanan tarhanalar kış sofralarını süslüyor. Tarhananın çorbasını da yapan aileler, genelde soba üzerinde ya da yağda kızartarak ceviz, badem, fıstık gibi ürünlerle çerez olarak tüketiyor. Yöre halkı tarhana yapımına başlamadan önce meteorolojik verilere bakarak hareket ediyor, güneşli, sıcak ve havaların yağışlı olmadığı günler bekleniyor. Yaz mevsiminin başlangıcında başlayan ailelerin tarhana mesaisi, hava sıcaklıklarının durumuna göre Eylül ayının ortalarına kadar devam edebiliyor.

AİLELER KURUMAYA BIRAKILAN TARHANALARIN BAŞINDA NÖBET TUTUYOR

Tarhana yapımında yoğurt, yarma buğday ve tuz kullanılıyor. Buğday tarhana yapımından bir gün önce ıslatılırken, yoğurtlar ise koyu ayran haline getiriliyor. Ayran kazanlarda tuz da eklenip kaynayıncaya kadar pişiriliyor. Kaynadıktan sonra ise dövme buğday eklenip karıştırılarak pişirme işlemi sürüyor. Koyu kıvama gelince ise soğumaya bırakılıyor. Elde edilen bulamaç el ya da özel makinelerinde yuvarlatılarak şekil verilmek suretiyle kurumaya hazır hale getiriliyor. Yuvarlak şekil verilen tarhanalar daha sonra çitler üzerine serilerek güneşte kurumaya bırakılıyor. Aileler, güneş altında kurutulan tarhanaların başında nöbet bekleyerek kuş ve diğer zararlıların ürüne zarar vermesine engel oluyor. Sıcak havada kurutulan tarhanalar daha sonra sofralarda tüketilmek üzere toplanıyor.

ilçenin kırsal kesiminde yaşayan aileler tarhanayı güneşte kurutma konusunda yer için fazla zorlanmazken, özellikle kent merkezinde yapmak isteyen aileler ise şehirleşme ve toplu konut anlayışının yerleşmesi nedeniyle günümüzde bazı zorluklar yaşıyor. Kurutulacak alanların olmaması nedeniyle şehir merkezinde aileler ikamet ettikleri evlerinin önündeki müsait alanlardan istifade ediyor. Bu imkanı bulamayanlar ise evlerinin önündeki cadde ve sokaklara seriyor, zaman zaman serilen tarhanalar nedeniyle yollar trafiğe de kapatılmak durumunda kalınıyor. Aileler, evlerinin damlarından ya da okul bahçelerinden, boş arsalardan istifade edebiliyor.

TARHANA BEYŞEHİR'İN MİLLİ YİYECEĞİ HALİNE GELDİ
Tarhana yapımında ailesine yardım eden Sebahattin Keleş, tarhana yapımının Beyşehir yöresine has ve asırlardır süregelen bir gelenek olduğunu dile getirdi. Tarhananın günümüzde Beyşehir’in milli bir yiyeceği haline geldiğini vurgulayan Keleş, "Tarhana yapımında önce süt, tuluk dediğimiz keselere dökülerek yoğurt haline getirilir ve ayran haline çevrilir. Hazır yoğurtlar da günümüzde yoğunlukla kullanılabiliyor. Buğday da temizlenerek yarma haline getirilir. Kaynatılıp pişirildikten sonra ise şekil verilerek güneşte kurutmaya bırakılır. Kurutulduktan sonra sofralarda tüketmeye hazır hale gelmektedir. Kış döneminde bölgemizde akşam yemekleri erken yendiği için daha sonraki saatlerde acıkılıyor ve yatma zamanına kadar işte bu tarhana soba üzerinde ya da yağda kızartılarak fıstık, ceviz ve badem gibi kuru yemişlerle tüketiliyor. Yöremiz için tarhana kış mevsiminde olmazsa olmazdır. Dolayısıyla Beyşehir’in milli yiyeceğidir diyebiliriz tarhana için” dedi.

ASIRLAR ÖNCE TARHANA TÜRK ORDUSUNUN YİYECEĞİ OLDU

Tarhananın Beyşehir’deki tarihçesini de anlatan Keleş, asırlar önce ürünün Türk ordusunun yiyeceği olduğunu da hatırlatarak, "Dönemin padişahı uzun bir sefere çıkacak ordusu için askeri uzun süre tok tutacak, açlığa ve susuzluğa karşı özel bir yiyecek yapılmasını ister. Halk da o dönem bu tarhanayı yapar. Türk ordusunun o yıllarda iaşesi olmuş. Asırlardır da bölgemizde yaz döneminde yapılan tarhana, günümüzde de geleneksel olarak ailelerimiz tarafından imal ediliyor” ifadelerini kullandı.

İmece usulü tarhana yapan kadınlar da zor ve meşakkatli bir iş olmasına rağmen yöresel ürünü yaz aylarında keyif alarak yaptıklarını dile getirdi.

160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı 160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı
Coğrafi işaret tescilli ürünler sıralamasında lider ŞanlıurfaCoğrafi işaret tescilli ürünler sıralamasında lider Şanlıurfa
Yılda sadece bir kez ekiliyor! Yurt dışında kanser tedavisinde kullanılıyorYılda sadece bir kez ekiliyor! Yurt dışında kanser tedavisinde kullanılıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tarhana tarhana nasıl yapılır kışlık hazırlıkları

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Çukur yeni sezon transferi ortaya çıktı! Ünlü oyuncu bomba gibi geliyor

Çukur yeni sezon transferi ortaya çıktı! Ünlü oyuncu bomba gibi geliyor

Karatay açıkladı! Mutfağınıza sokmayın

Karatay açıkladı! Mutfağınıza sokmayın

Domates yediğinizde sağlığınız için tehlike yaratabilecek 8 durum

Domates yediğinizde sağlığınız için tehlike yaratabilecek 8 durum

Bir numaralı kanserojen! Bu malzemelerle aşure yapmayın

Bir numaralı kanserojen! Bu malzemelerle aşure yapmayın

Yılda sadece bir kez ekiliyor! Yurt dışında kanser tedavisinde kullanılıyor

Yılda sadece bir kez ekiliyor! Yurt dışında kanser tedavisinde kullanılıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu tatlıyı yemeyen pişman: İzmir bombası

Bu tatlıyı yemeyen pişman: İzmir bombası

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Coğrafi işaret tescilli ürünler sıralamasında lider Şanlıurfa

Coğrafi işaret tescilli ürünler sıralamasında lider Şanlıurfa

Şerbetçi otu şifa dağıtıyor

Yılda sadece bir kez ekiliyor! Yurt dışında kanser tedavisinde kullanılıyor

Okul başarısı için düzenli beslenme olmazsa olmaz

Çocuğu birinci sınıfa başlayan ebeveynlere uyarı!

Açıkta satılan bu malzemelerle aşure yapmayın!

Bir numaralı kanserojen! Bu malzemelerle aşure yapmayın

Rafine şeker ve aşırı karbonhidrat tüketmenin vücudumuza olan 15 olumsuz etkileri

Karatay açıkladı! Mutfağınıza sokmayın

Hazır sezonu açılmışken balık alırken dikkat etmeniz gereken 5 önemli ayrıntı

Hazır sezonu açılmışken balık alırken dikkat etmeniz gereken 5 önemli ayrıntı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.