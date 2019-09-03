İstanbul pilavı nasıl yapılır?

Ana yemeklerin en güzel yancısı şüphesiz ki pilavdır. Osmanlı zamanında da bu durum aynı şekildeymiş ve padişahların sıklıkla tükettiği bir yemek türüymüş pilav. Türk mutfağında onlarca çeşidi olan pilav çeşitlerinden bugün İstanbul pilavı ile karşınızdayız. Öyle bir yemek ki sadece yancı değil kendisi tam bir ana yemek formatında.

MALZEMELER

2,5 su bardağı pirinç

Bir su bardağı haşlanmış bezelye

3,5 su bardağı tavuk suyu

1/2 adet haşlanmış tavuk göğsü

2 yemek kaşığı tereyağı

Bir çay kaşığı safran

Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI

Pirinci yıkadıktan sonra yaklaşık yarım saat sıcak suda bekletin.

Safranı bir fincanın içinde sıcak suda 10 dakika bekletin ve ardından suyunu süzün, posasını atın.

Tereyağını pilavlık tencerede eritin ve üzerine süzdüğünüz pirinçleri ilave edin ve 5 dakika kavurun.

Pirinçlerin üzerine tavuk suyunu, safranlı suyu ve tuzu ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve pilavı suyunu çekene kadar pişirin.

Pilav piştikten sonra üzerine didiklenmiş tavuk göğsünü, bezelyeleri ve karabiberi ilave ederek servis yapabilirsiniz.

Dilerseniz pilavın üzerine tereyağında kavrulmuş badem de ekleyebilirsiniz.



