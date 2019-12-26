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  4. Konya'da dehşet verici olay! 15 yaşındaki çırağa işkence, ağabeyine dayak

Konya'da dehşet verici olay! 15 yaşındaki çırağa işkence, ağabeyine dayak

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Konya'da bir iş yerinde çıraklık yapan E.A.Y. (15) alacağı vidanın numarasını unuttuğu gerekçesiyle iş yeri sahibi M.C. tarafından, halk arasında ‘caraskal’ olarak bilinen palangaya bağlanıp asıldı. Pantolonu da yarıya kadar indirildiği öne sürülen E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra indirildi. Bu olaydan bir süre sonra aynı iş yerinde çalışan E.A.Y.'nin ağabeyi H.H.Y.'nin (17) de bir malzemeyi hatalı büktüğü gerekçesiyle M.C. tarafından tekme ve tokat dövüldüğü iddia edildi.

Merkez Karatay ilçesinde H.H.Y. ile kardeşi E.A.Y.,eylül ayında araç yedek parça satışı yapan M.C.'ye ait iş yerinde çırak olarak işe başladı. Yaklaşık 20 gün sonra E.A.Y., iş yeri sahibi M.C. tarafından vida alması için malzemeciye gönderildi. Alacağı vidanın numarasını unutan E.A.Y., yolda ağabeyi H.H.Y.'yi telefonla arayıp vidanın numarasını sordu. E.A.Y. vidayı alıp, iş yerine döndü.

'PANTOLONUMU YARIYA KADAR İNDİRDİLER'

İş yeri sahibi M.C., iddiaya göre vidayı unuttuğu için E.A.Y.'yi halk arasında ‘caraskal’ olarak bilinen palangaya bağlayıp astı. Pantolonu da yarıya kadar indirilen E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra M.C. tarafından caraskal kırılabilir düşüncesiyle indirildi. İki kardeş korktukları için bu durumu ailesine anlatmadı. E.A.Y., olayın ardın o iş yerine bir daha gitmedi.

MALZEMEYİ HATALI BÜKTÜ DİYE AĞABEYİ DÖVMÜŞ

Ağabey H.H.Y. de, 5 Aralık günü, iddiaya göre bir malzemeyi hatalı büktüğü gerekçesiyle M.C. tarafından tekme ve tokat dövüldü. Gözünde morarma ve yüzünde şişlik oluşan H.H.Y. hastaneye gidip tedavi oldu, rapor aldı, ardından polise gidip M.C. hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine M.C. hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Ağabeyinin olayının ardından E.A.Y. de M.C. tarafından gördüğü işkenceyi ailesine anlattı. Ailesi de avukatları aracılığıyla E.A.Y.'nin işkence gördüğü sırada ağabeyi M.C. tarafından çekilen fotoğrafı delil olarak kullanıp, suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

'BİR DAHA UNATMAZSIN' DEYİP, TAVANA ASTI

Korktukları için gördüğü işkenceyi ailesine söylemediğini belirten E.A.Y., yaşadıklarını anlattı. E.A.Y., ''Vidayı almak için malzemeciye gidiyordum. Yolda vidanın numarasını unutup, ağabeyimi aradım. O da M.C.'ye sorup, bana döndü. Vidayı alıp iş yerine geldim. M.C., 'Vidanın numarasını nasıl unutursun' deyip, önce kulağını çekti, sonra beni vinçle tavana astı. 15 dakika boyunca acı içerisinde asılı kaldım. Bir süre sonra caraskal kırılır diye beni aşağıya indirdiler. Acı içerisinde ve gittim. Daha önce de iş yerinde makineyi temizlerken üzerime kimyasal su sıkmışlardı. Ertesi gün her yerim kabarık olmuştu. O anları düşündükçe sinirlenip, utanıyorum. Ağabeyime de tekme ve tokatla saldırıp, gözünü morarttılar.''

Durumu ailesine anlattıktan sonra avukatlarının işkence anına ait fotoğrafla birlikte M.C. hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığını belirten E.A.Y., suçluların cezasız kalmamasını ve sonuna kadarda hukuku mücadelesini devam ettireceğini söyledi.

(DHA)

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konya işkence Iş Yeri konya işkence

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