Konya'da dehşet verici olay! 15 yaşındaki çırağa işkence, ağabeyine dayak

Merkez Karatay ilçesinde H.H.Y. ile kardeşi E.A.Y.,eylül ayında araç yedek parça satışı yapan M.C.'ye ait iş yerinde çırak olarak işe başladı. Yaklaşık 20 gün sonra E.A.Y., iş yeri sahibi M.C. tarafından vida alması için malzemeciye gönderildi. Alacağı vidanın numarasını unutan E.A.Y., yolda ağabeyi H.H.Y.'yi telefonla arayıp vidanın numarasını sordu. E.A.Y. vidayı alıp, iş yerine döndü.

'PANTOLONUMU YARIYA KADAR İNDİRDİLER'

İş yeri sahibi M.C., iddiaya göre vidayı unuttuğu için E.A.Y.'yi halk arasında ‘caraskal’ olarak bilinen palangaya bağlayıp astı. Pantolonu da yarıya kadar indirilen E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra M.C. tarafından caraskal kırılabilir düşüncesiyle indirildi. İki kardeş korktukları için bu durumu ailesine anlatmadı. E.A.Y., olayın ardın o iş yerine bir daha gitmedi.

MALZEMEYİ HATALI BÜKTÜ DİYE AĞABEYİ DÖVMÜŞ

Ağabey H.H.Y. de, 5 Aralık günü, iddiaya göre bir malzemeyi hatalı büktüğü gerekçesiyle M.C. tarafından tekme ve tokat dövüldü. Gözünde morarma ve yüzünde şişlik oluşan H.H.Y. hastaneye gidip tedavi oldu, rapor aldı, ardından polise gidip M.C. hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine M.C. hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı.