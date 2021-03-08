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Konya'da Fenerbahçe sonrası: Üzgünüz

08.03.2021 21:36 | Son Güncelleme:
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Konya'da Fenerbahçe sonrası: Üzgünüz

Konyaspor'da Sehic ve Adil Demirbağ, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'da Sehic ve Adil Demirbağ, Fenerbahçe'ye 3-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Sehic iki kolay gol yediklerini belirtirken, "Oynamam kesin değildi. Kulüp doktorumla konuştum ve takımıma destek olmak istedim. Maçın başı kolay değildi. İki kolay ve gereksiz gol yedik. Kompakt oynayan Fenerbahçe karşısında maçı çeviremedik. Bu maçtan ders alıp önümüzdeki maçlarda daha başarılı olmak istiyoruz." dedi.

Adil Demirbağ ise, "Alışık olmadığım bir mevki sol bek. Zorlandım. 2 aydır da sakattım, sakatlıktan yeni döndüm. 20-25 dakika çok zorlandık. Zaten Fenerbahçe çok erken goller bulduk. Sonra toparlandık. İkinci yarı tekrar motive olduk. Son dakikalarda bir gol yedik. Üzüntülüyüz. Kazanmamız gereken bir maçtı. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki Kasımpaşa maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

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