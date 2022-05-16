Konya'da gözyaşları sel oldu! Skubic, dizlerinin üstüne çöküp ağladı! ''Bitiriyorum''

Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor sahasında Hatayspor'u 3-1 mağlup ederken takımın deneyimli isimlerinden Nejc Skubic mücadelenin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Futbolu bırakma kararı alan 32 yaşındaki Slovenyalı futbolcu yeşil-beyazlı taraftarların önünde son maçına çıktı ve tribünleri selamladı.

"20 YILLIK FUTBOL KARİYERİMİ BURADA BİTİRİYORUM"

"Konuşmak çok zor olacak. Bu inanılmaz şehri, kulübü ve bu taraftarı bırakacağım için çok üzgünüm. Hayatımın en güzel 6 buçuk yılını Konyaspor'da geçirdim. Ama bir yandan da şöyle düşünüyorum, kariyerimi bitirdikten sonra ailemle daha fazla zaman geçireceğim. 20 yıllık futbol kariyerimi burada bitiriyorum. Bu taraftarlara çok teşekkür ediyorum, oyuncu arkadaşlarımıza, başkana, çalışanlara herkese çok teşekkür ediyorum."

"BÜYÜK OĞLUM TÜRKÇE KONUŞUYOR..."

"Burayı ailem gibi hissettim. Çocuklarım burada doğmasa da burada büyüdüler. Büyük oğlum Türkçe konuşuyor, Türkçe anlıyor. Ne kadar konuşsam da kendimi ifade etmek çok zor olacak. Şunu eklemek istiyorum. Futbol gerçekten çok popüler bir spor. Kendini geliştirmek isteyen genç arkadaşlarımızın çok çalışması gerektiğini söylüyorum. Türkiye'de futbol oynamaktan gurur duyuyorum. Burada farklı şehirlerde bile kendimi evimde gibi hissediyorum. Bundan sonra Türkiye'ye gelmeye devam edeceğim ama bunu artık turist olarak yapacağım."



