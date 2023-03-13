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Konya'da protesto edilen Selin Ciğerci'ye bir destek de Tuğba Ekinci'den! 'Yargılamak size kalmadı'

13.03.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik merkezinin açılışı için gittiği Konya'da "Buradan defol, seni burada istemiyoruz" sloganlarıyla protesto edilen Selin Ciğerci'ye bir destek de şarkıcı Tuğba Ekinci'den geldi. Ekinci sosyal medya hesabından tepki gösterenlere 'Yargılamak size kalmadı' sözleriyle sert çıktı.

Konya'da protesto edilen Selin Ciğerci'ye bir destek de Tuğba Ekinci'den! 'Yargılamak size kalmadı'

Kendi adını verdiği güzellik merkezleri bulunan Selin Ciğerci, bayilik verdiği Konya şubesinin açılışı için şehre gitti. Haberi sosyal medya hesabından duyurduktan sonra tepki çeken Ciğerci, merkezinin önüne gelen bir grup tarafından protesto edilince polis müdahale etti.

Güzellik merkezinin önüne gelen kalabalık grup, "Konya'dan defol", "Ya Allah Bismillah Allah-u Ekber" diyerek bağırmaya başladı. O esnada merkezde olan Ciğerci ise güvenlik güçleri tarafından çıkarıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Ciğerci'ye destek mesajları yağmaya başladı.

ekinci

'YARGILAMAK SİZE KALMADI'

Ciğerci'ye bir destek de sosyal medya açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'nden geldi. Ünlü şarkıcı Instagram sayfası üzerinden yayınladığı videoda tepki gösterenlere 'Yargılamak size kalmadı' sözleri ile sert çıktı.

'Konya sizi kınıyorum' diyen Tuğba Ekinci, 'Bütün insanlardan şunu rica ediyorum. Tabii ki dinimiz Müslümanlık çok güzel, temiz insan olmak harika, ama Allah'ın bir kulunu kalbini, yaradılışını yargılamak size kalmadı' sözleriyle eleştirilere yanıt verdi.

selin ciğerci

'KONYA ADINA SENDEN ÖZÜR DİLİYORUM'

Ünlü şarkıcı ayrıca Selin Ciğerci'nin bir fotoğrafını paylaşarak şu sözleri not düştü; 'Ben Konya adına senden özür diliyorum. Her zaman medeniyet kazanır. Ne yazıkki hala böyle şeyler oluyor. Konya sizin değil Konyalılar hop. Ayıptır kardeşim. Mevlana şehri orası Mevlana ne olursan ol gel demiş. Siz kimsiniz dört tane çarıklı geleni kovuyorsunuz. Hay ben sizin bağnazlığınıza.'

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