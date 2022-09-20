Konya KOMEK başvurusu nasıl yapılır? 2022 KOMEK kayıtları ve başvuru ekranı!

KOMEK ile Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerinde yeni dönem kayıtları başladı. 20 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında başvurular resmi internet adresleri üzerinden gerçekleştirilecek. Peki KOMEK başvurusu nasıl yapılır?

KONYA KOMEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KOMEK her kayıt döneminde birbirinden farklı branşlar ve etkinlikler ile eğitimlerine doludizgin devam ediyor. Yeni dönemde, Model Uçak (ATA) Yapımı, Elde Maraş İşi, Rusça, Seramik, Çini İşlemeciliği, Java ile Programlama, Kısa Film Yapımı, Kaligrafi, Minyatür Sanatı, Bisiklet Kullanma Eğitimi, Ses Eğitimi, İlmihal gibi alanlar olmak üzere 366 branşta eğitim verilecek.

20 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında başlayan başvurular resmi internet adresleri olan http://konya.bel.tr ve http://komek.org.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

Ayrıca yüz yüze eğitimlerde ilk kez açılacak branşlar arasında; Ahşap Tasarım ve Modelleme, Vantrolog, Türk Halk Oyunları, Kangoo Jumps, Alçı Rölyef (Sculpture Painting) Eğitimi, Görme Engellilere Yönelik Braille Satranç, Reformer Pilates, Spinning, Depreme Hazırlık ve Okuma gibi eğitimler bulunuyor.



