EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Konya KOMEK başvurusu nasıl yapılır? 2022 KOMEK kayıtları ve başvuru ekranı!

Konya KOMEK başvurusu nasıl yapılır? 2022 KOMEK kayıtları ve başvuru ekranı!

20.09.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KOMEK başvurularının nasıl yapılacağı sorgulanmaya başlandı. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri'nde (ASEM) yeni dönem kayıtları başladı. Peki KOMEK başvurusu nasıl yapılır? İşte 2022 KOMEK kayıtları ve başvuru ekranı!

Konya KOMEK başvurusu nasıl yapılır? 2022 KOMEK kayıtları ve başvuru ekranı!

KOMEK ile Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerinde yeni dönem kayıtları başladı. 20 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında başvurular resmi internet adresleri üzerinden gerçekleştirilecek. Peki KOMEK başvurusu nasıl yapılır?

KONYA KOMEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KOMEK her kayıt döneminde birbirinden farklı branşlar ve etkinlikler ile eğitimlerine doludizgin devam ediyor. Yeni dönemde, Model Uçak (ATA) Yapımı, Elde Maraş İşi, Rusça, Seramik, Çini İşlemeciliği, Java ile Programlama, Kısa Film Yapımı, Kaligrafi, Minyatür Sanatı, Bisiklet Kullanma Eğitimi, Ses Eğitimi, İlmihal gibi alanlar olmak üzere 366 branşta eğitim verilecek.

20 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında başlayan başvurular resmi internet adresleri olan http://konya.bel.tr ve http://komek.org.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

Ayrıca yüz yüze eğitimlerde ilk kez açılacak branşlar arasında; Ahşap Tasarım ve Modelleme, Vantrolog, Türk Halk Oyunları, Kangoo Jumps, Alçı Rölyef (Sculpture Painting) Eğitimi, Görme Engellilere Yönelik Braille Satranç, Reformer Pilates, Spinning, Depreme Hazırlık ve Okuma gibi eğitimler bulunuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak?YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak?
YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Görev eş anlamlısı nedir? Görev eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
Konya komek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Yüzde 99'u...

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Yüzde 99'u...

YKS ek yerleştirme kayıt tarihleri ne zaman?

YKS ek yerleştirme kayıt tarihleri ne zaman?

Örtülü tarımın en az olduğu şehir hangisidir?

Örtülü tarımın en az olduğu şehir hangisidir?

YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak?

YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak?

İlginizi Çekebilir

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.