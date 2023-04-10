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Konya Ovası'nda çiftçi mart ve nisan yağışlarından memnun

10.04.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da, kışın beklenen kar ve yağmurun yağmaması nedeniyle ekilen tohumlarda bazı bölgelerde çürüme ve seyrelme olmasına karşın mart ve nisan yağışları çiftçinin yüzünü güldürdü.

Konya'nın sahip olduğu geniş tarım arazilerinde başta buğday ve arpa olmak üzere çeşitli ürünler yetiştiren çiftçi, mart ve nisan yağışlarıyla hububatta kardeşlenme döneminin (çimlenen her bir tohumdan birkaç sapın meydana gelmesi) verimli geçmesini bekliyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, AA muhabirine, 2022 ekim-kasım döneminde hububatların ekilmeye başlandığını ancak ekim, kasım ve aralıkta yağışların yetersiz olduğunu anlattı.

Özellikle kıraç alanlarda ekilen tohumlarda bazı bölgelerde çürümeler, bazı bölgelerde seyrelmeler olduğunu belirten Kırkgöz, "O dönemde nisan yağmurları önemli diyorduk. Çok şükür mart ve nisan yağmurları yerinde ve zamanında yağdı. 1. ayın sonu, 2. ayın başında kar yağışı oldu. Arkasından gelen yağmurlar, ara ara gelen yağışlar ekim-kasım dönemindeki bitkilerdeki açıklıkları kapattı. Şu anda 'Ovada hububatların neşesi yerinde.' diyebiliriz. Kardeşlenme dönemine çok güzel girdiler, yağışlar tam zamanında ve yerinde yağdı. İstediğimiz şekilde de yağışlar geldi." diye konuştu.

Kırkgöz, mart ve nisanda gelen yağışın kuraklığı bitirdiği anlamına gelmeyeceğini ifade ederek, Meteoroloji Müdürlüğünün kuraklık haritasında Konya bölgesinde ciddi anlamda kuraklık seyri gösterdiğini aktardı.

"HUBUBATTA PROBLEM YOK"

Bu durumun baraj ve yer altı sularını da etkilediğini belirten Kırkgöz, şunları kaydetti:

"Şu an ovada ekili tek mahsul olan hububatta herhangi bir problemimiz yok. Nisandan sonraki yağışlar yine önemli. Bitkilerin sapa kalkmadan (başaklanma dönemi) sonra 'dane suyu' dediğimiz son suları kalıyor. 'Nisan sonlarına doğru o suları da alırsak rekoltede herhangi bir düşüş yaşamayız.' diye düşünüyoruz. Nisan ortalarında yeşil mahsul ekilmeye başlanacak. Barajdan suyun geldiği kanaldan sulama yapılan yerlerde çiftçilerimizin yeşil mahsul ekerken DSİ Bölge Müdürlüğü ile görüşerek ekmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bazı bölgelerde suyun yeterli miktarda verilemeyeceğini biliyoruz. Yeşil mahsuldeki suyun eksikliği bitkide çok ciddi anlamda verim kaybına neden olur."

Kırkgöz, arazi kontrollerinde hububatta kök çürümesi ve mantara rastladıklarını ifade ederek, çiftçilerin ürünü kontrol ettirmeleri gerektiğini vurguladı.

Dönemsel yağışların ardından havaların ısınmasının, bakterilerin toprakta çalışmalarına neden olduğunu dile getiren Kırkgöz, "Bu da kök çürüklüğüne neden olabiliyor. Erken müdahaleyle kök çürüklüğünün önüne geçebiliriz. Geç kalınan tarlalarda yapılan ilaçlamaların herhangi bir faydası olmayacak. Şu dönemde çiftçilerimiz tarlalarını kontrol ettirirlerse, kök çürüklüğüyle erken mücadele ederlerse herhangi bir problem yaşamazlar." değerlendirmesini yaptı.

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker de geçen günlerde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle bazı arpa ve buğday çeşitlerinin zarar gördüğünü söyledi.

Hububatın nisanda kardeşlenme denen dallanma döneminde olduğunu ifade eden Kavuneker, "Don zararı inşallah ilaçla gübreyle düzeltilir, kökleri sağlam. Acilen nisan ve mayısta yağışa ihtiyacımız var. Yağışlar devam ediyor. İnşallah nisan boyunca yağışlı geçer, bakımları da iyi yaparsak atlatırız diye düşünüyoruz." dedi.

Çiftçi Mehmet Köroğlu da "Mart ve nisan yağmurları çok yağdı. Dondan dolayı biraz sıkıntı olmuştu ama inşallah yağan ve yağacak yağmurlar bizi biraz daha rahatlatacak." ifadesini kullandı.

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