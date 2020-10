Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 68. Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

“Çelmelerden kurtulacağız diye bazen önümüze bakamıyoruz”

“Konya Şeker’in, kooperatifimizin yaptıklarına, krizin tarlaya ulaşmaması için gösterdiği çabaya geçmeden önce bir konuya değinmeden geçemeyeceğim” diyen Başkan Recep Konuk, bir yandan üreticinin işini büyütmeye çalışırken diğer yandan da içerden dışardan gelen art niyetli saldırıları önlemek için efor sarf ettiklerini vurgulayarak konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; “Hamala sormuşlar var mı bir sıkıntın, diye. Sırtımdaki yük ağır gelmiyor da şu omuz atanlar, çelme takanlar olmasa daha çok sefer yapacağım, daha çok yük taşıyacağım, demiş. Bizim ki de o hesap, çelmelerden kurtulacağız diye bazen önümüze bakamıyoruz. Önümüze bakmaya fırsat bulduğumuzda da şunları yapıyoruz, yapmışız. Çağımızda dünyadaki başarılı tarım kooperatiflerinin iki yönlü işlevi var; birincisi ortaklarının girdi maliyetlerini düşürmek ikincisi ortaklarının ürettiği ürünü pazarda doğru konumlandırarak veya pazara doğru çıkararak ortaklarının kazancını arttırmak. Bizim kooperatifimizin iki tane hedefi var. Biri üretirken ortaklarının cebinden daha az para çıkmasını, ikincisi ürünü pazarlarken ortaklarının cebine daha çok para girmesini sağlamak. Sizin cebinizden daha az para çıksın diye neler yaptık özetliyeyim; Mesela; daha pancarı almadan pancar bedelinden tahsil edilmek üzere avans ve kooperatif finans sisteminden 520 milyon 45 bin 161 TL finansman desteği sağladık. Bunun finansman maliyeti yaklaşık 21 milyon 946 bin 628 TL. Bu para yani 21 milyon 946 bin 628 TL sizin cebinizden çıkmayan paradır. Mesela, 2019 Mart-2020 Şubat arasında pancar tevzi gübre fiyatı ile piyasa fiyatları üzerinden yapılan kıyaslamada üre, kompoze, sülfat gibi üç kalem gübrede sizin cebinizde kalan para 12 milyon 277 bin 158 TL’dir. Gelelim ikinci ayağa yani cebinize daha çok para girmesini sağlayan ayağa. Konya Şeker’in 2004 yılından bu yana yaptığı yatırımları yapmadığını düşünün Konya çiftçisi 764 bin ton az ayçiçeği üretecekti. Yani Konya çiftçisinin cebine giren kabaca 1 milyar 513 milyon TL ilave ayçiçeği parası buraya gelmeyecek ithalat bedeli olarak Ukrayna, Rusya, Bulgaristan’a 434 milyon dolar gidecekti. Mesela Et ve Süt Entegre Tesisi olmasa Konya çiftçisi yaklaşık 1 milyar 822 bin ton civarında sütü bugün istese de üretemeyecek 2 milyar 928 milyon TL bölge çiftçisinin cebine girmeyecekti. Mesela 470 bin ton patates bu bölgede eksik üretilecek 345 milyon TL ilave patates geliriniz olmayacaktı. Çumra Şeker Fabrikası yapılmasa, bugün pancar kotanız yarı yarıya az olacak, Konya Şeker pancar parası olarak size geçen yıl için 1 milyar 141 milyon TL yerine 470 milyon TL ödeyebilecekti. Bugün bu miktardan fazlasını siz daha ürününüzü teslim etmeden avans ve finans desteği olarak alabiliyorsunuz. Yaptığımız 32 kalem ürün alımı için toplam ödemesini yaptığımız ürün bedeli geçtiğimiz yıl 2,5 milyar TL’yi aştı. Bu sene 3 milyarın üstünü epeyce üstünü göreceğiz inşallah. Bu rakamdaki her artışın, buranın aldığı her ürün kaleminin, guguk kuşlarından kurtarabildiklerimiz olduğunu sakın unutmayın. İnşallah her ürünü kurtaracağız. Çünkü biz daha çoğunu istiyoruz ve yapabileceğimizi de biliyoruz.”