Konya Şeker 44 milyon 381 bin TL tutarındaki 10’uncu avansını dağıtıyor

“Allah’a şükür, Konya Şeker var, dert yok”

Konya Şeker’in başarı ölçütünün bilanço rakamları değil çiftçinin tebessümü ve mutluluğu olduğunu belirten Konuk, ”Ne kadar çok çiftçi mutlu olur ise her bir çiftçinin mutluluğu ne kadar çok artarsa, biz de kendini o kadar başarılı sayan bir şirketiz. Biz servet biriktirmek, para biriktirmek amacında olan bir şirket değil, insan biriktiren bir şirketiz. O nedenle bizim gözümüz kulağımız üreticidedir. Üreticinin en ufak endişesi, bizim derdimiz olur. Üreticinin karşılaştığı her zorluk bizim aşmamız gereken zorluktur. Bizim yerimiz belli; üreticinin yanında, üretimi zorlayan, üreticiyi yoran her şeyin karşısındayız. Ne piyasalar, ne de zorluklar karşısında üreticimizi yalnız bırakmayız. Nitekim, ayçiçeği hasadı başladı, piyasalarda yaprak kımıldamadı, geçen cumartesi biz inisiyatif aldık, rakam açıkladık, alımları başlattık, bir de dipnot düştük, günlük fiyat hareketlerini izleyeceğiz dedik. Piyasaları günlük takibe aldık ve fiyatları güncelleyip yükselttik, üretici faturalar sıkıştırıyor dedi. Bugün de 44 milyon 381 bin TL tutarında sulama avansını verdik, toplam ayni ve nakdi avans desteğimizi 298 milyon 133 bin TL’ye kooperatif destekleri de dahil edildiğinde 520 milyon TL’ye ulaştırdık. Hasada kadar üreticinin masrafı çok. Allah’a şükür, Konya Şeker var, dert yok. Bu yaklaşımın, yani üreticinin refahına refah, mutluluğuna mutluluk katmak için çalışmanın sonucu ortadadır. Konya Ovasına dikilen 45 tesis o yaklaşımın eseri, şeker pancarının yanına eklenen ayçiçeğinden, mısıra, arpadan, buğdaya, patatesten süte, besiye 32 kalem tarımsal ürün üreticinin daha çok üretmesi için yapılan çalışmanın sonucudur” dedi.