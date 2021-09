Konya Şeker’de 68. kampanya döneminin üretim startı verildi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı Taner Taşpınar, bu yılki kampanyada 3 milyon 550 bin ton pancar alımı yapmayı planladıklarını belirterek, "Alımını gerçekleştireceğimiz 3,5 milyon tonun üzerindeki pancarı 2 fabrikamızda işleyeceğiz ve kampanya dönemi sonunda 450 bin ton şeker, 700 bin ton yaş küspe, 126 bin ton melas, 64 bin ton kuru küspe üretmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya Şeker açıklamasına göre, Konya Şeker’in 68., Çumra Şeker’in ise 18. kampanya dönemi Çumra Şeker’de gerçekleştirilen törenle başlatıldı.

Yoğun katılımın olduğu programda Çumra Cumhuriyet Savcısı Orhan Yıldırım, Çumra İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Yücel Serdar, Çumra Müftüsü Ekrem Akman Şen ile Çumra’daki resmi dairelerin amirleri ve diğer bürokratlar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirketlerin yöneticileri, çalışanlar, bu senenin ilk hasat pancarını getiren üreticiler ve bölge çiftçileri katıldı.

Programda çiftçilerin, 29 Eylül’de yapılacak olan Genel Kurul’da aday olmayacağını açıklayan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk’un dönmesine yönelik talepleri öne çıktı.

- "Her iki fabrikamızın günlük pancar işleme kapasitesi 28 bin tondur"

Açıklamada, programdaki konuşmasına yer verilen Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı Taner Taşpınar, "Çumra Şeker’in 18. kampanya dönemini bugün, ilerleyen günlerde de Konya Şeker’in 68. kampanya dönemini hep birlikte açmanın kıvancını Pankobirlik Genel Başkanımız ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Recep Konuk’un 29 Eylül’de yapılacak olan Genel Kurul’da aday olmayacağını açıklaması nedeniyle büyük bir burukluk içerisinde yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuk’un kararını gözden geçirmesini beklediklerini aktaran Taşpınar, "Bizim de temennimiz, Sayın Genel Başkanımızın üreticiden, Konya’nın her kesiminden ve ülkemizin dört bir tarafındaki çiftçilerden ve çiftçi kuruluşlarından, tarım sektöründen yükselen sese kulak vermesi ve kararını yeniden gözden geçirmesi yönündedir." açıklamasında bulundu.

Bu yılki kampanyada 3 milyon 550 bin ton pancar alımı yapmayı planladıklarını ifade eden Taşpınar, şunları kaydetti:

"Alımını gerçekleştireceğimiz 3,5 milyon tonun üzerindeki pancarı 2 fabrikamızda işleyeceğiz ve kampanya dönemi sonunda 450 bin ton şeker, 700 bin ton yaş küspe, 126 bin ton melas, 64 bin ton kuru küspe üretmeyi planlıyoruz. Her iki fabrikamızın günlük pancar işleme kapasitesi 28 bin tondur. Bu yıl kampanya süresini 120 gün olarak planladık. Konya Şeker hinterlandında bulunan 217 köyde ve 467 bin 263 dekarlık alanda 13 bin 735 üreticiye sözleşmeli şeker pancarı üretimi yaptırıldı. Bu yılda 8 bölgede 36 kantar ve 66 boşaltma makinesiyle 7 gün 24 saat pancar alımı gerçekleştireceğiz.

2021-2022 Kampanya döneminde de alımı gerçekleştirilecek olan pancarın fire-polar analizi üreticilerin pancar teslimi sırasında gelişmiş ekipmanlarla yapılacaktır. Konya Şeker’in, bu kampanya döneminde fireler düştükten sonra 3 milyon 200 bin ton pancar işlemesini öngörüyoruz. Konya Şeker’in varlık sebebi sürdürülebilir tarımsal üretim ve tarımsal üretimde sürekliliği sağlamaktır. Bunu gerçekleştirmenin yolu da üreticiyi hem üretimin her aşamasında desteklemekten hem de tarımsal ürünü kıymetlendirecek ve üreticinin alternatif ürünleri de üretmesini sağlayacak yatırımları yapmaktan geçiyor."

Taşpınar, Konya Şeker'in her kampanya döneminde olduğu gibi bu kampanya döneminde de daha tohum tarlaya atılmadan üreticiye destek vermeye başladığını dile getirerek, "Üretimin her aşamasında verdiği ayni ve nakdi desteklerle üreticinin finansman yükünü hafifletmeye çalıştı. Üreticinin eli dara düşüp tarladaki üretim tehlikeye düşmesin diye yapabileceğini her sene olduğu gibi maksimum seviyede yaptı. Üreticiyi namerde muhtaç etmeyecek tedbirleri aldı ve bunun gereğini de yaptı. Bugün Başkanımız Recep Konuk’un 22 yılda oluşturduğu ekosistem ile üreticimizden 36 çeşit ürün alıyoruz, üreticimize bunun karşılığı olarak 2020 yılı sonu itibariyle yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira ödedik. Üreticiye yapılan bu ödemenin yanı sıra, tarladaki ürünün hasadıyla başlayan sürecin döndürmeye başladığı ekonomik zincirde yer alan nakliye sektöründen sanayiye, perakendeden yeme-içme sektörüne kadar uzanan çok sayıda sektörün de çalışmasını sağlayarak toprağın bereketinden her yıl olduğu gibi binlerce insanı refahla buluşturduk." ifadelerini kullandı.

- İşlenen pancardan 450 bin ton şeker üretilecek

Konuşmaların ardından, Çumra Şeker Fabrikasına bu kampanya döneminin ilk pancarını getiren çitçiler arasından kura ile belirlenen 3 çiftçiye çeşitli hediyeler takdim edildi.

Öte yandan açıklamaya göre, bu yıl Konya Şeker’e ait Konya Şeker Fabrikası’nın 68’inci, Çumra Şeker Fabrikası’nın ise 18’inci pancar alım kampanyası gerçekleştirilecek.

Konya Şeker, bu yıl üreticilerden toplamda 3 milyon 550 bin ton civarında pancar alımı yapacak. Konya Şeker hinterlandında bulunan 217 köyde ve 467 bin 263 dekarlık alanda, 13 bin 735 üreticiye sözleşmeli şeker pancarı üretimi yaptırdı. Göreve geldiği gün itibarıyla pancarların kantara tesliminde mesai mevhumunu ortadan kaldıran PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un talimatlarıyla 8 bölgede 36 kantar ve 66 boşaltma makinesi ile 7 gün 24 saat pancar alımı yapılıyor.

2021-2022 kampanya döneminde alımı gerçekleştirilecek olan pancarın tamamına yakınının fire-polar analizi üreticilerin pancar teslimi sırasında gelişmiş ekipmanlarla yapılıyor.

Konya Şeker, bu kampanya döneminde fireler düştükten sonra 3 milyon 200 bin ton pancar işleyecek. İşlenen pancardan, 450 bin ton şeker, 700 bin ton yaş pancar küspesi, 126 bin ton melas, 64 bin ton kuru küspe üretilmesi planlanıyor. Her iki fabrikanın günlük pancar işleme kapasitesi 28 bin ton olarak açıklandı. Bu yıl kampanya süresi 120 gün olarak planlandı.

- Konya Şeker, 22 yıl önce 1.487 kişiyi istihdam ederken bugün bu sayı 14 bin 500’i aştı

1999 yılında çiftçiye tarımsal ürün bedeli olarak 55 milyon TL ödeyen Konya Şeker, 2020 yılında ise çiftçiye ürün bedeli olarak 3 milyar 116 milyon 218 bin 957 TL ödedi. 2021 yılında ise bu miktarın 3,6 milyar TL’nin üstünde olacağı tahmin ediliyor. Konya Şeker, 22 yıl önce 1.487 kişiyi istihdam ederken bugün bu sayı 14 bin 500’i aştı. 1999 yılında Konya Şeker çiftçiden sadece pancar alımı yaparken, bugün, pancarın yanı sıra ayçiçeği, kanola, mısır, arpa, buğday, üzüm, patates büyükbaş, küçükbaş hayvan başta olmak üzere 36 kalem ürün alımı yapıyor.

Ayrıca verilen bilgilere göre, Konya Şeker Türkiye’nin 500 sanayi devi arasında 48. sırada yer aldı. Konya Şeker asıl çıkışı ise listeye kendisinin yanı sıra 3 şirketi daha katma başarısını göstererek yaptı. Konya Şeker’in yanı sıra bu sene de Panagro Tarım Hayvancılık ve Gıda San. Tic. AŞ, Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ, Kangal Termik Santral Elektrik Üretim AŞ. değerlendirmede yer aldı.

- 2020 yılı ihracat rakamı 105 milyon 844 bin 480 dolara ulaştı

900 bin çiftçi ailesinin bir iştiraki olan Konya Şeker, 2020 verilerine göre Konya’nın ihracat lideri oldu. Türkiye genelinde sektörel bazda 10’uncu genel sıralamada ise 225’inci olarak ilk 1.000 ihracatçı listesinde yer aldı ve Konya’da en çok ihracat gerçekleştiren şirket olmayı başardı. Konya Şeker’in 2020 yılı ihracat rakamı ise 105 milyon 844 bin 480 dolara ulaştı. 2004’e kadar C şekeri hariç ihracatı olmayan bir şirket olan Konya Şeker, Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya kıtasında yer alan 100 ülkeye, Torku Markası ile ürettiği atıştırmalıklardan et ve süt ürünlerine, bulgurdan çikolataya kadar birçok gıda ürünü ile birlikte, tohumdan plastik boru ve türevlerine kadar 700’ü aşkın farklı kalemde ihracat yapıyor ve küresel pazarlarda da dünyanın en önemli gıda devlerinden birisi olarak öne çıkıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz