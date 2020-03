Konya Şeker’in toplam pancar bedeli ödemesi 1,1 milyar TL’ye ulaştı

“Konya için, Konya çiftçisi için şeker pancarı tarımsal üretimin kapısını açan anahtar gibidir”

Konya Şeker’in bütün yatırımlarının şeker pancarı üretiminin Konya Ovasında devamlılığını sağlamak için yapıldığını vurgulayan 25. ve 26 Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Pancar şekerini işleyip katma değerli mamul ürün üreten tesislerimiz de, pancarın yan ürünlerini işleyen tesislerimiz de, hatta diğer sektörlerdeki yatırımlarımız da bizim göz bebeğimiz şeker pancarını muhafaza etmek için oluşturduğumuz tahkimatlardır. O savunma hatları pancarı şartlar ne olursa olsun üretebilmemizin garantileridir. Biz pancar şekerimizi çikolatada, bisküvide, kekte, gofrette, fındık kremasında değerlendireceğiz ki hem pancar şekerinin üzerinden oluşan katma değerden pancar üreticisi faydalanacak hem de başka alternatif tatlandırıcıların kullanımı daralacak ve pancar üretilmeye devam edebilecek. Yaşadık gördük, biz şekerin bir ileri aşaması olan mamul ürünler pazarında olmadığımız zaman pancar şekerinin alternatifleri o alanı dolduruyor. Bizim şekerin kullanıldığı ürünleri üretmemiz ve ürünlerimizde pancar şekeri kullandığımızı ilan etmemiz bizim dışımızdaki şekerli mamul üreticilerini de pancar şekeri kullanmaya özendiriyor ya da sevk ediyor. İşin de en önemli noktası zaten budur. Konya için, Konya çiftçisi için şeker pancarı tarımsal üretimin kapısını açan anahtar gibidir. O anahtar bütün kilitleri açar. Pancar avanslarından buğday, mısır, patates, ayçiçeği de nasibini alır, hayvancılığa da o destekler ilaç gibi gelir. Biz bu sene pancar üreticisine daha pancarı almadan 668 Milyon 53 Bin TL ayni ve nakdi avans ödemesi yaptık. Avans desteğimiz pancar üretimi için arazinin hazırlanması ile birlikte başladı. Üretici aldığı mazot avansı ile hem pancar tarlasını, hem diğer ürünleri ekeceği arazileri ekime hazırladı. Nakit avanslarla diğer ürünlerin üretimi için de eli rahatladı. Pancar avansı sadece pancarı yeşertmekle kalmaz Konya Ovası’nda, diğer ürünler için de can suyu olur. Pancar Konya için altın madeni gibidir. Çiftçi kazanır, Konya ekonomisi her avansta her ürün bedeli ödemesinde bir başka canlanır. Tüm dünya gibi ülkemizin de içinden geçtiği zor süreçte şeker pancarının ve milli sanayinin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu gördük. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel pandemi ilan edilen korona virüsün bulaşmasını engellemek için normal zamanlara göre büyük miktarda dezenfektan ve kolonyaya duyulan ihtiyacı pancar üretebildiğimiz ve ürettiğimiz pancarın melasından etanol üretecek tesislere sahip olduğumuz için dünyada kimseye muhtaç olmadan karşılayabildik. Para versek de ithalat yoluyla temin edemeyeceğimiz etanolü küçük bir piyasa düzenlemesi ile milletimizin sağlığını muhafaza etmek için ayırabildik. Bugünde salgın nedeniyle ekonomik aktivitelerin azaldığı bir dönemde yüklü miktardaki pancar bedeli ödemesiyle ekonomiye can suyu veriyoruz. Yani birkaç gün önce sağlık için etanol lazımdı piyasaya arz ettik, ekonomi için nakit lazımdı pancar ödemesi ile o görevimizi de yaptık” dedi.

Konya Şeker üreticisinin 2019-20 Kampanya Döneminde de Türkiye ortalamasının üstünde verim rakamlarını yakaladığını vurgulayan Genel Başkan Recep Konuk, “Allah’a şükür bu sene Konya’nın polar ortalaması Türkiye geneline göre çok iyi. Üretici ile ziraat biriminin sıkı işbirliği şeker pancarı tarımında Konya’yı hem ülke içinde hem Avrupa’da birkaç adım öne çıkarıyor. Bunda kaliteli ve verimli pancarı ödüllendiren artık yerleşmiş yıllardır uyguladığımız fiyat politikasının etkisi büyük. Üreticimize bu sene nakliye, küspe bedeli, temiz pancar gibi Konya Şeker’in sağladığı ilave avantajları da eklediğimizde A pancarı için ton başına ortalama 373,2 TL ödeme yapmış olduk” şeklinde konuştu.