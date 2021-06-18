Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2,740, en yüksek 2,753 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğdaylar 2,740 2,753

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar 2,451 2,702

Mısır 2,432 2,454

Fasulye 7,305 7,305



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