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Konya Ticaret Borsası

18.06.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2,740, en yüksek 2,753 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2,740, en yüksek 2,753 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğdaylar 2,740 2,753
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar 2,451 2,702
Mısır 2,432 2,454
Fasulye 7,305 7,305

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Sabah
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Öğle
12:56
İkindi
16:49
Akşam
20:22
Yatsı
22:02

Konya Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Cuma

Karalar Eczanesi
Karatay
Altan Eczanesi
Selcuklu
Aviva Eczanesi
Selcuklu
Nazar Eczanesi
Selcuklu
Sancak Eczanesi
Selcuklu
Yaprak Eczanesi
Selcuklu
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