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Konya Ticaret Borsası

22.06.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,601 ile 2,610 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,601, en yüksek 2,610 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,6012,610
Ekmeklik diğer buğday2,5822,582
Makarnalık buğdaylar2,7282,728
Düşük vasıflı buğdaylar2,6612,661
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4512,508
Mısır7,2507,250

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Konya Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Salı

Bakır Eczanesi
Karatay
Kumköprü Eczanesi
Karatay
Çelik Eczanesi
Selcuklu
Damla Eczanesi
Selcuklu
Kurtar Eczanesi
Selcuklu
Nane Limon Eczanesi
Selcuklu
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Selcuklu
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