Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,601, en yüksek 2,610 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,6012,610

Ekmeklik diğer buğday2,5822,582

Makarnalık buğdaylar2,7282,728

Düşük vasıflı buğdaylar2,6612,661

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4512,508

Mısır7,2507,250



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