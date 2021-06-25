Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,501 en yüksek 2,621 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,5012,621

Ekmeklik diğer buğday2,5012,501

Ekmeklik beyaz sert buğday2,5142,514

Düşük vasıflı buğdaylar2,5402,551

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4022,636

Mısır2,3822,427

Fasulye7,8017,801



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