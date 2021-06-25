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Konya Ticaret Borsası

25.06.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,501 ile 2,621 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,501 en yüksek 2,621 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,5012,621
Ekmeklik diğer buğday2,5012,501
Ekmeklik beyaz sert buğday2,5142,514
Düşük vasıflı buğdaylar2,5402,551
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4022,636
Mısır2,3822,427
Fasulye7,8017,801

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Karatay
Eyüp Sultan Eczanesi
Selcuklu
Fırat Eczanesi
Selcuklu
Narçiçeği Eczanesi
Selcuklu
Öztürk Eczanesi
Selcuklu
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Selcuklu
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