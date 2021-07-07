Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,502 lira, en yüksek 2,934 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday2,5022,934
Ekmeklik diğer buğday2,5332,888
Ekmeklik beyaz sert buğday2,4932,851
Düşük vasıflı buğday2,3502,938
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar2,4082,624
Mısır2,4022,422
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