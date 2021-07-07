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Konya Ticaret Borsası

07.07.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,502-2,934 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,502 lira, en yüksek 2,934 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,5022,934
Ekmeklik diğer buğday2,5332,888
Ekmeklik beyaz sert buğday2,4932,851
Düşük vasıflı buğday2,3502,938
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4082,624
Mısır2,4022,422

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Konya Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
03:43
Sabah
05:29
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
20:22
Yatsı
22:00

Konya Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Şener Eczanesi
Karatay
Taşkıran Eczanesi
Karatay
Ferah Eczanesi
Selcuklu
Gülis Eczanesi
Selcuklu
Güneş Eczanesi
Selcuklu
Karabulut Eczanesi
Selcuklu
Özekin Eczanesi
Selcuklu
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