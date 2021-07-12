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Konya Ticaret Borsası

12.07.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,492 ile 3,010 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,492, en yüksek 3,010 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,4923,010
Ekmeklik diğer buğday2,3522,901
Ekmeklik beyaz sert buğday2,6313,012
Düşük vasıflı buğdaylar2,4083,009
Makarnalık buğday2,7352,835
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,3522,600
Mısır2,3042,414

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Akşam
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Konya Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazartesi

Elif Eczanesi
Karatay
Yusuf Eczanesi
Karatay
Ferda Eczanesi
Selcuklu
Merve Çerşil Eczanesi
Selcuklu
Seçkin Eczanesi
Selcuklu
Tuğçe Belviranlı Eczanesi
Selcuklu
Yılmaz Eczanesi
Selcuklu
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