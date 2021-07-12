Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,492, en yüksek 3,010 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,4923,010

Ekmeklik diğer buğday2,3522,901

Ekmeklik beyaz sert buğday2,6313,012

Düşük vasıflı buğdaylar2,4083,009

Makarnalık buğday2,7352,835

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,3522,600

Mısır2,3042,414



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