Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 434 kuruş, en yüksek 3 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday2,4343,000
Ekmeklik diğer buğday2,4362,710
Ekmeklik beyaz sert buğday2,4542,859
Düşük vasıflı buğdaylar2,4462,731
Makarnalık buğdaylar2,7782,929
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar2,0402,507
Mısır2,3902,434BAKLİYATLAR
Mercimek7,4537,453
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