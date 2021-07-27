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Konya Ticaret Borsası

27.07.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 434 kuruş, en yüksek 3 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 434 kuruş, en yüksek 3 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,4343,000
Ekmeklik diğer buğday2,4362,710
Ekmeklik beyaz sert buğday2,4542,859
Düşük vasıflı buğdaylar2,4462,731
Makarnalık buğdaylar2,7782,929
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,0402,507
Mısır2,3902,434BAKLİYATLAR

Mercimek7,4537,453

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Sabah
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Öğle
13:02
İkindi
16:52
Akşam
20:11
Yatsı
21:43

Konya Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Salı

Canbulat Eczanesi
Karatay
Karşehir Eczanesi
Karatay
Acay Eczanesi
Selcuklu
Akıncılar Eczanesi
Selcuklu
Anadolu Zafer Eczanesi
Selcuklu
Cansu Eczanesi
Selcuklu
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