Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 434 kuruş, en yüksek 3 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,4343,000

Ekmeklik diğer buğday2,4362,710

Ekmeklik beyaz sert buğday2,4542,859

Düşük vasıflı buğdaylar2,4462,731

Makarnalık buğdaylar2,7782,929

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,0402,507

Mısır2,3902,434BAKLİYATLAR

Mercimek7,4537,453



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