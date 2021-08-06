Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,453, en yüksek 2,873 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğdaylar 2,843 2,881
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,453 2,873
Ekmeklik beyaz sert buğday 2,658 2,788
Ekmeklik diğer buğday 2,451 2,814
Düşük vasıflı buğdaylar 2,426 2,777
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar 2,375 2,456
Mısır 2,373 2,402BAKLİYATLAR
Fasulye 6,778 7,544
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