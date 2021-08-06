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Konya Ticaret Borsası

06.08.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,453 - 2,873 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,453, en yüksek 2,873 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğdaylar 2,843 2,881

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,453 2,873
Ekmeklik beyaz sert buğday 2,658 2,788
Ekmeklik diğer buğday 2,451 2,814
Düşük vasıflı buğdaylar 2,426 2,777
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar 2,375 2,456
Mısır 2,373 2,402BAKLİYATLAR

Fasulye 6,778 7,544

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