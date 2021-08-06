Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,453, en yüksek 2,873 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğdaylar 2,843 2,881

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,453 2,873

Ekmeklik beyaz sert buğday 2,658 2,788

Ekmeklik diğer buğday 2,451 2,814

Düşük vasıflı buğdaylar 2,426 2,777

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar 2,375 2,456

Mısır 2,373 2,402BAKLİYATLAR

Fasulye 6,778 7,544



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