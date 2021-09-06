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Konya Ticaret Borsası

06.09.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,703 ila 3,001 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,703, en yüksek 3,001 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,7033,001
Makarnalık buğday3,153,206
Ekmeklik diğer buğday2,6012,803
Ekmeklik beyaz sert buğday2,7762,988
Düşük vasıflı buğdaylar2,6042,876
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,2812,511
Mısır2,5922,621
BAKLİYATLAR

Fasulye6,5568,51ÇEŞİTLİ MADDELER

Çemen8,7518,751

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Konya Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Salı

Merve Şahin Eczanesi
Karatay
Taşkıran Eczanesi
Karatay
Akasya Eczanesi
Selcuklu
Esen Eczanesi
Selcuklu
Esra Ayhan Eczanesi
Selcuklu
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