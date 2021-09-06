Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,703, en yüksek 3,001 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday2,7033,001
Makarnalık buğday3,153,206
Ekmeklik diğer buğday2,6012,803
Ekmeklik beyaz sert buğday2,7762,988
Düşük vasıflı buğdaylar2,6042,876
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar2,2812,511
Mısır2,5922,621
BAKLİYATLAR
Fasulye6,5568,51ÇEŞİTLİ MADDELER
Çemen8,7518,751
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