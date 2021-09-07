Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,702, en yüksek 2,956 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday2,7022,956
Ekmeklik diğer buğday2,6012,736
Ekmeklik beyaz sert buğday2,7562,927
Düşük vasıflı buğdaylar2,8522,903
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar2,3162,479
Mısır2,6002,617BAKLİYATLAR
Fasulye6,7868,611
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