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Konya Ticaret Borsası

07.09.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,702 ila 2,956 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,702, en yüksek 2,956 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,7022,956
Ekmeklik diğer buğday2,6012,736
Ekmeklik beyaz sert buğday2,7562,927
Düşük vasıflı buğdaylar2,8522,903
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,3162,479
Mısır2,6002,617BAKLİYATLAR

Fasulye6,7868,611

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Sabah
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Öğle
12:53
İkindi
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Akşam
19:18
Yatsı
20:36

Konya Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Salı

Şener Eczanesi
Karatay
Zeynep Sena Eczanesi
Karatay
Erdoğan Eczanesi
Selcuklu
Karakurt Eczanesi
Selcuklu
Natura Eczanesi
Selcuklu
Nisan Eczanesi
Selcuklu
Umut Eczanesi
Selcuklu
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