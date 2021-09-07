Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,702, en yüksek 2,956 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,7022,956

Ekmeklik diğer buğday2,6012,736

Ekmeklik beyaz sert buğday2,7562,927

Düşük vasıflı buğdaylar2,8522,903

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,3162,479

Mısır2,6002,617BAKLİYATLAR

Fasulye6,7868,611



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