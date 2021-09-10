Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,700, en yüksek 3,001 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday2,7003,001
Ekmeklik diğer buğday2,6092,895
Ekmeklik beyaz sert buğday2,7423,008
Düşük vasıflı buğdaylar2,5002,804
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar2,3552,499
Mısır2,5922,626BAKLİYATLAR
Fasulye5,7008,596
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