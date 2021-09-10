Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,700, en yüksek 3,001 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,7003,001

Ekmeklik diğer buğday2,6092,895

Ekmeklik beyaz sert buğday2,7423,008

Düşük vasıflı buğdaylar2,5002,804

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,3552,499

Mısır2,5922,626BAKLİYATLAR

Fasulye5,7008,596



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