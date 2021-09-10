YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

10.09.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,700 ila 3,001 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,700, en yüksek 3,001 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,7003,001
Ekmeklik diğer buğday2,6092,895
Ekmeklik beyaz sert buğday2,7423,008
Düşük vasıflı buğdaylar2,5002,804
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,3552,499
Mısır2,5922,626BAKLİYATLAR

Fasulye5,7008,596

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Valiyi sarhoş bekçi karşıladı! Kapıyı açarken yere yığıldıValiyi sarhoş bekçi karşıladı! Kapıyı açarken yere yığıldı
PARTNEREvlendilerEvlendiler
Konya'da yakıtı azalan tek motorlu uçak tarlaya zorunlu iniş yaptıKonya'da yakıtı azalan tek motorlu uçak tarlaya zorunlu iniş yaptı

Konya Namaz Vakitleri 11 Eylül Cumartesi

İmsak
04:59
Sabah
06:21
Öğle
12:52
İkindi
16:25
Akşam
19:12
Yatsı
20:30

Konya Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cumartesi

Elif Eczanesi
Karatay
Nakipoğlu Eczanesi
Karatay
Cihanbeyli Eczanesi
Selcuklu
Demirci Eczanesi
Selcuklu
Merve Çerşil Eczanesi
Selcuklu
Sena Acar Eczanesi
Selcuklu
Ümran Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'daki bölgesel operasyonlarını duyurdu

Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'daki bölgesel operasyonlarını duyurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Aydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Aydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.