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Konya Ticaret Borsası

27.09.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,825 ila 3,021 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,825, en yüksek 3,021 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,8253,021
Ekmeklik diğer buğday2,6582,821
Ekmeklik beyaz sert buğday2,7662,950
Düşük vasıflı buğdaylar2,6443,006
Makarnalık buğday3,1933,232
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4022,540
Mısır2,6332,750BAKLİYATLAR

Fasulye6,8258,284

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Konya Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazartesi

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Karatay
Genç Eczanesi
Karatay
Aydınlık Eczanesi
Selcuklu
Esen Eczanesi
Selcuklu
Farabi Eczanesi
Selcuklu
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