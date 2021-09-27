Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,825, en yüksek 3,021 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,8253,021

Ekmeklik diğer buğday2,6582,821

Ekmeklik beyaz sert buğday2,7662,950

Düşük vasıflı buğdaylar2,6443,006

Makarnalık buğday3,1933,232

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4022,540

Mısır2,6332,750BAKLİYATLAR

Fasulye6,8258,284



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