Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,825, en yüksek 3,021 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday2,8253,021
Ekmeklik diğer buğday2,6582,821
Ekmeklik beyaz sert buğday2,7662,950
Düşük vasıflı buğdaylar2,6443,006
Makarnalık buğday3,1933,232
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar2,4022,540
Mısır2,6332,750BAKLİYATLAR
Fasulye6,8258,284
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