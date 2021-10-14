Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,990 lira, en yüksek 3,116 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,9903,116

Ekmeklik diğer buğday2,8222,822

Ekmeklik beyaz sert buğday3,0513,103

Düşük vasıflı buğdaylar2,7603,112

Makarnalık buğday3,2493,249

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4982,524

Mısır2,3212,765BAKLİYATLAR

Fasulye6,5038,084



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