Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,990 lira, en yüksek 3,116 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday2,9903,116
Ekmeklik diğer buğday2,8222,822
Ekmeklik beyaz sert buğday3,0513,103
Düşük vasıflı buğdaylar2,7603,112
Makarnalık buğday3,2493,249
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar2,4982,524
Mısır2,3212,765BAKLİYATLAR
Fasulye6,5038,084
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