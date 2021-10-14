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Konya Ticaret Borsası

14.10.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,990 ila 3,116 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,990 lira, en yüksek 3,116 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,9903,116
Ekmeklik diğer buğday2,8222,822
Ekmeklik beyaz sert buğday3,0513,103
Düşük vasıflı buğdaylar2,7603,112
Makarnalık buğday3,2493,249
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4982,524
Mısır2,3212,765BAKLİYATLAR

Fasulye6,5038,084

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Alperen Eczanesi
Karatay
Atabay Eczanesi
Karatay
Çay Eczanesi
Selcuklu
Ferdane Eczanesi
Selcuklu
İstasyon Eczanesi
Selcuklu
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