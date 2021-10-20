Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,132 lira, en yüksek 3,282 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday3,1323,282

Ekmeklik diğer buğday3,9793,121

Ekmeklik beyaz sert buğday3,0983,270

Düşük vasıflı buğdaylar2,9602,966

Makarnalık buğday3,2503,501

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,5762,661

Mısır2,1112,887BAKLİYATLAR

Fasulye5,9358,301



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