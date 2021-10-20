Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,132 lira, en yüksek 3,282 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday3,1323,282
Ekmeklik diğer buğday3,9793,121
Ekmeklik beyaz sert buğday3,0983,270
Düşük vasıflı buğdaylar2,9602,966
Makarnalık buğday3,2503,501
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar2,5762,661
Mısır2,1112,887BAKLİYATLAR
Fasulye5,9358,301
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz