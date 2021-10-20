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Konya Ticaret Borsası

20.10.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 3,132 ila 3,282 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,132 lira, en yüksek 3,282 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday3,1323,282
Ekmeklik diğer buğday3,9793,121
Ekmeklik beyaz sert buğday3,0983,270
Düşük vasıflı buğdaylar2,9602,966
Makarnalık buğday3,2503,501
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,5762,661
Mısır2,1112,887BAKLİYATLAR

Fasulye5,9358,301

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Karatay
Hakan Eczanesi
Karatay
Doğumevi Eczanesi
Selcuklu
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Selcuklu
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