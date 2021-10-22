Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,223 lira, en yüksek 3,256 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday3,2233,256
Ekmeklik diğer buğday3,0783,078
Ekmeklik beyaz sert buğday3,1513,275
Düşük vasıflı buğdaylar3,1063,251
Makarnalık buğday3,4983,503
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar2,6782,678
Mısır2,3012,91BAKLİYATLAR
Fasulye6,5018,01
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