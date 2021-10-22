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Konya Ticaret Borsası

22.10.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 3,223 - 3,256 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,223 lira, en yüksek 3,256 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday3,2233,256
Ekmeklik diğer buğday3,0783,078
Ekmeklik beyaz sert buğday3,1513,275
Düşük vasıflı buğdaylar3,1063,251
Makarnalık buğday3,4983,503
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,6782,678
Mısır2,3012,91BAKLİYATLAR

Fasulye6,5018,01

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Konya Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Cuma

Irmak Eczanesi
Karatay
Ulukan Eczanesi
Karatay
Avçil Eczanesi
Selcuklu
Çeşmeli Eczanesi
Selcuklu
Esen Eczanesi
Selcuklu
Palmiye Eczanesi
Selcuklu
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