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Konya Ticaret Borsası

25.10.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 3,260-3,401 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,260 lira, en yüksek 3,401 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday3,2603,401
Ekmeklik diğer buğday2,9783,283
Ekmeklik beyaz sert buğday3,2923,327
Düşük vasıflı buğdaylar3,1623,270
Makarnalık buğday3,6613,661
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,7042,877
Mısır2,5012,985BAKLİYATLAR

Fasulye6,0008,624

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Konya Nöbetçi Eczaneler25 Ekim Pazartesi

Canan Eczanesi
Karatay
Aysel Eczanesi
Selcuklu
Eren Eczanesi
Selcuklu
Hekimoğlu Eczanesi
Selcuklu
Kulu Cihan Eczanesi
Selcuklu
Nar Eczanesi
Selcuklu
Tevfik Yekşun Eczanesi
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