Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,260 lira, en yüksek 3,401 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday3,2603,401

Ekmeklik diğer buğday2,9783,283

Ekmeklik beyaz sert buğday3,2923,327

Düşük vasıflı buğdaylar3,1623,270

Makarnalık buğday3,6613,661

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,7042,877

Mısır2,5012,985BAKLİYATLAR

Fasulye6,0008,624



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