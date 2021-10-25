Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,260 lira, en yüksek 3,401 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday3,2603,401
Ekmeklik diğer buğday2,9783,283
Ekmeklik beyaz sert buğday3,2923,327
Düşük vasıflı buğdaylar3,1623,270
Makarnalık buğday3,6613,661
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar2,7042,877
Mısır2,5012,985BAKLİYATLAR
Fasulye6,0008,624
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