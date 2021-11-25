Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,668 lira, en yüksek 5,084 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday4,7274,753

Ekmeklik kırmızı sert buğday4,6685,084

Ekmeklik beyaz sert buğday4,9735,082

Ekmeklik diğer buğdaylar4,5095,061

Düşük buğdaylar4,3384,338

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar3,4123,461

Mısır2,6003,511



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