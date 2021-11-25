Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,668 lira, en yüksek 5,084 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday4,7274,753
Ekmeklik kırmızı sert buğday4,6685,084
Ekmeklik beyaz sert buğday4,9735,082
Ekmeklik diğer buğdaylar4,5095,061
Düşük buğdaylar4,3384,338
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar3,4123,461
Mısır2,6003,511
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