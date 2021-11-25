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Konya Ticaret Borsası

25.11.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4,668 ile 5,084 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 4,668 lira, en yüksek 5,084 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday4,7274,753
Ekmeklik kırmızı sert buğday4,6685,084
Ekmeklik beyaz sert buğday4,9735,082
Ekmeklik diğer buğdaylar4,5095,061
Düşük buğdaylar4,3384,338
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar3,4123,461
Mısır2,6003,511

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İkindi
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Konya Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Perşembe

Eda Altındağ Eczanesi
Karatay
Şenyuva Eczanesi
Karatay
Candan Eczanesi
Selcuklu
Kübra Eczanesi
Selcuklu
Limon Eczanesi
Selcuklu
Özlem Eczanesi
Selcuklu
Sergül Eczanesi
Selcuklu
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