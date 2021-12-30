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Konya Ticaret Borsası

30.12.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4,185 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4 lira 185 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday4,7944,794
Ekmeklik kırmızı sert buğday4,1854,185
Ekmeklik diğer buğday4,3024,302
Düşük vasıflı buğdaylar4,1664,329
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar3,6173,818
Mısır3,3723,750BAKLİYATLAR

Fasulye11,3411,34

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Konya Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

Cankurtaran Eczanesi
Karatay
Akıncılar Eczanesi
Selcuklu
Aksoy Eczanesi
Selcuklu
Birgül Göçer Eczanesi
Selcuklu
Çağlar Eczanesi
Selcuklu
Çay Eczanesi
Selcuklu
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