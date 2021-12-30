Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4 lira 185 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday4,7944,794

Ekmeklik kırmızı sert buğday4,1854,185

Ekmeklik diğer buğday4,3024,302

Düşük vasıflı buğdaylar4,1664,329

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar3,6173,818

Mısır3,3723,750BAKLİYATLAR

Fasulye11,3411,34



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