Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,255-6,756 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday6,6796,727
Ekmeklik kırmızı sert buğday6,2556,756
Ekmeklik beyaz sert buğday6,5676,706
Kırmızı diğer ekmeklik buğday6,2366,251
Beyaz diğer ekmeklik buğday6,4716,471
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar6,3576,520
Mısır6,0516,275Yulaf5,5015,757
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