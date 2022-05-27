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Konya Ticaret Borsası

27.05.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,255-6,756 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday6,6796,727
Ekmeklik kırmızı sert buğday6,2556,756
Ekmeklik beyaz sert buğday6,5676,706
Kırmızı diğer ekmeklik buğday6,2366,251
Beyaz diğer ekmeklik buğday6,4716,471
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar6,3576,520
Mısır6,0516,275Yulaf5,5015,757

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