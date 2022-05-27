Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,255-6,756 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday6,6796,727

Ekmeklik kırmızı sert buğday6,2556,756

Ekmeklik beyaz sert buğday6,5676,706

Kırmızı diğer ekmeklik buğday6,2366,251

Beyaz diğer ekmeklik buğday6,4716,471

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar6,3576,520

Mısır6,0516,275Yulaf5,5015,757



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