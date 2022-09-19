YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya üniversitelerine ilk kez kayıt yaptıranlara toplu ulaşım 10 gün bedava

Konya üniversitelerine ilk kez kayıt yaptıranlara toplu ulaşım 10 gün bedava

19.09.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya üniversitelerine ilk kez kayıt yaptıranlara toplu ulaşım 10 gün bedava

Konya üniversitelerine ilk kez kayıt yaptıranlara toplu ulaşım 10 gün bedava

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya üniversitelerine bu yıl kayıt yaptıran öğrencilerin, belediyeye ait otobüs ve tramvaylardan 10 gün ücretsiz faydalanabildiklerini bildirdi.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, kentte toplu ulaşımda öğrenci biniş ücretlerine 4 yıldır, sivil biniş ücretlerine 2 yıldır zam yapılmadığını anımsattı.

Üniversite eğitimi için Konya'yı tercih eden öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar dileyen Altay, şunları kaydetti:

"2022-2023 döneminde şehrimizdeki üniversitelere ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerimizin kartlarına Belediye Meclisimizce alınan karar gereği 10 günlük ücretsiz abonman hakkı tanımlıyoruz. Öğrenciler kartlarını ilk kullandıkları andan itibaren 10 gün boyunca belediyemize ait toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabiliyor. Ücretsiz abonman süresi dolduğunda öğrencilerimiz, bayilerden veya e-dolum kanalıyla internetten yükleme yaparak indirimli öğrenci tarifesinden kullanıma devam edilebiliyor. Hayırlı olmasını diliyorum."

Konya Büyükşehir Belediyesi Konyakart hizmetlerine ve toplu ulaşım hizmetlerinin detaylarına "atus.konya.bel.tr" adreslerinden ya da Konya Mobil Uygulaması'ndan erişilebildiği belirtildi.

Konya üniversitelerine ilk kez kayıt yaptıranlara toplu ulaşım 10 gün bedava

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlandıKonya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlandı
Samsunspor-Sakaryaspor maçının ardındanSamsunspor-Sakaryaspor maçının ardından
Eski milletvekili Pekşen'in cenazesi Ankara'da toprağa verildiEski milletvekili Pekşen'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Konya toplu ulaşım otobüs ücretsiz

Konya Namaz Vakitleri 19 Eylül Pazartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:28
Öğle
12:49
İkindi
16:17
Akşam
19:00
Yatsı
20:16
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Mide bulandırdı! Ölen sahiplerinin cesedini lime lime ettiler

Mide bulandırdı! Ölen sahiplerinin cesedini lime lime ettiler

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.