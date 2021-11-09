YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kızılören Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kızılören Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

09.11.2021 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kızılören Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin merkezi Kızılören Mahallesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Özkan, vatandaşlarla sohbet etti.

Özkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen mahallelerimize geçmiş olsun. Bugün maalesef 5,1 şiddetinde bir depreme maruz kaldık. Depremin hissedilmesinden sonra bütün arkadaşlarımız seferber oldu. Muhtarlarımızla hemen iletişime geçildi. AFAD'ın koordinasyonunda Büyükşehir Belediyemiz, Meram Belediyemiz ve bütün kurumlarla beraber alanda tarama yaptık. Elhamdülillah herhangi bir can kaybı yok." diye konuştu.

Şimdiye kadar ulaştıkları bir olumsuzluk bulunmadığını kaydeden Özkan, şunları ifade etti:

"Bütün bakanlıklarımızın temsilcileri, teknik elemanlarla sabaha kadar aralıksız taramalarını devam ettirecekler. Kıyıda köşede kalmış, henüz tespit edemediğimiz, milyonda bir ihtimal dahi olsa bir sıkıntı varsa riskleri ve ihtimalleri göz önünde bulundurarak sabaha kadar arkadaşlarımızla vatandaşlarla beraber tespitlerini yapacağız. Bütün hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum. Bütün kamu kuruşları, vatandaşlarımızla beraber. İhtiyacı olan veya tedirgin olduğu için evlerine giremeyecek vatandaşlarımız varsa hem çadırlarımız hem kamu misafirhanelerimiz ve kendi evlerimiz var."

Özkan, planlı bir çalışma yürüttüklerine dikkati çekerek, "İlk etapta il koordinasyon merkezine giderek planlamaları yaptık. Biz de vatandaşlarımıza geçmiş olsun demek maksadıyla buradayız. Çevre ve Şehircilik Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve Sağlık Bakanımızın geçmiş olsun dilekleri var." dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kızılören Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNERGelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldıGelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldı
Konya Valisi Özkan, deprem koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu:Konya Valisi Özkan, deprem koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu:
Anahtar Kelimeler:
deprem Konya

Konya Namaz Vakitleri 9 Kasım Salı

İmsak
05:54
Sabah
07:17
Öğle
12:39
İkindi
15:26
Akşam
17:51
Yatsı
19:09

Konya Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Salı

Elif Eczanesi
Karatay
Karşehir Eczanesi
Karatay
Akıncılar Eczanesi
Selcuklu
Aksoy Eczanesi
Selcuklu
Bardakçı Eczanesi
Selcuklu
Bizim Eczanesi
Selcuklu
Hakyemez Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.