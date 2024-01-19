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Konya ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı

AA AA
19.01.2024 14:11 | Son Güncelleme:
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Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da öğrenciler, birinci dönem karnelerini alarak sömestir tatiline girdi.

Konya'da 2221 okulda öğrenim gören 484 bin 500 öğrenci karnelerini aldı.

Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve beraberindeki heyet, Şerife Akkanat İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı.

Vali Özkan ve beraberindekiler, karnelerini verdikleri öğrencilere başarılar diledi, hediye verdi.

KARAMAN

Karaman'da Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulama Anaokulu'ndaki törende, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Sarıibrahim, daha sonra öğrencilere karneleri ve hediyelerini verdi.

Programın sonunda Sarıibrahim, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve beraberindekiler, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

AKSARAY

Aksaray'da Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ile kurum müdürleri Kazıcıktol İlkokulu'nda düzenlenen programa katıldı.

Kumbuzoğlu, öğrencilere eğlenmeleri, dinlenmeleri ve kitap okumayı da ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Kentte 87 bin öğrenci karnelerini alarak ara tatile çıktı.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz ile İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Fatih Mahallesi'ndeki Şehit Kerim Üye İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından tören, öğrencilerin düzenlediği çeşitli etkinliklerle devam etti.

Programda Kolsuz ile Sünnetci, öğrencileri tebrik ederek, karnelerini verdi.

Yaklaşık 140 bin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenci, karne aldı.

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