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Konyaaltı, 19.19’da İstiklal Marşı ile yankılandı

ANTALYA HABERLERİ  | 20.05.2020 10:50 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yılında Konyaaltı sokaklarında saat 19.19’da İstiklal Marşı yankılandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yılında Konyaaltı sokaklarında saat 19.19’da İstiklal Marşı yankılandı. Vatandaşlar balkonlarında İstiklal Marşı’nı okuyarak, 19 Mayıs coşkusuna evlerinden ortak oldu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yılı tüm Türkiye’de olduğu gibi Konyaaltı’nda da coşkuyla kutlandı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle kutlamalar bu yıl evlerde gerçekleştirilirken, Türkiye genelinde vatandaşların katılımıyla saat 19.19’da balkonlardan İstiklal Marşı’nı okuma etkinliğine Konyaaltı ilçesinden de katılım oldu. Konyaaltı Uluç Mahallesi’nde site sakinleri, bahçelerini Atatürk ve Türk bayraklarıyla donattı. Saatler 19.19’u gösterdiğinde ise vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından ise İstiklal Marşı’nı okudu. Vatandaşlar marş ve türkülerle evlerinin balkonlarından 19 Mayıs coşkusunu yaşadı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, evlerde de olsa milli değerleri her zaman yaşatmak adına belediye olarak etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi. Türkiye genelinde düzenlenen İstiklal Marşı okuma etkinliğine Konyaaltı’nda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Esen, “19 Mayıs’ın 101’inci yılında saat 19.19’da halkımızın katılımıyla İstiklal Marşı’mızı balkonlarımızdan okuduk. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bugünler de geçecek, bayramlarımızı daha büyük coşkuyla yine meydanlarda kutlayacağız. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” dedi.

Semih Esen, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı Varyant’tan başlayan ve Cumhuriyet Meydanı’nda sonra eren temsili ‘Bandırma Vapuru’ ile mobil kortej eşliğinde gerçekleştirilen fener alayına katıldı. Esen, balkonlarından etkinliğe eşlik eden vatandaşları selamlayarak, bayramlarını kutladı.

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