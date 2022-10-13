Konya'da 3 kişiyi öldüren sanık hakim karşısında

Konya'nın Çumra ilçesinde tartıştığı baba, oğlu ve mahalleden komşusunu tabancayla öldürdüğü, bir çocuğu da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Hüseyin K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Hüseyin K, öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürdü, savunmasını yazılı olarak sundu.

Sanık avukatı da müvekkilinin öldürme amacı taşımadığını öne sürerek, "Müvekkilim maktullerin evine öldürmek için değil, konuşmak için gitmiştir. Bu durumun göz önünde bulundurulmasını talep ederiz." ifadesini kullandı.

Müşteki avukatı ise sanığın suçunun sabit olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Türkmenkarahöyük Mahallesi'nde 12 Mart'ta Hüseyin K. (54), aralarında husumet bulunan Fehmi (61) ve oğlu Memduh Türk (28) ile çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, baba ve oğlunu tabancayla öldürmüştü.

Ardından aynı mahallede ikamet eden Hamit Ç'nin (49) evine giden Hüseyin K, burada da Hamit Ç. ile 8 yaşındaki oğlu O.C.Ç'yi tabancayla yaralamıştı. Bir aydan fazla süre yoğun bakımda tedavi gören Hamit Ç. de kurtarılamamıştı.

