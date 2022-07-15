YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Konya'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

15.07.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Konya'da 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatili dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşanan Konya-Ankara kara yolunda Kulu Otogar Kavşağında sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 FKY 237, 06 HC 8499 plakalı otomobilin aniden durması üzerine 06 HC 8499 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. 06 SGE 27 ve 06 CAU 853 plakalı otomobiller de birbirine çarptı.

06 SGE 27 plakalı otomobildeki Elif Naz G. (13), Semra G. (30) ve Necla G. (52) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Müküs Çayı'na düşen hemşire birçok noktada aranıyorMüküs Çayı'na düşen hemşire birçok noktada aranıyor
Hayatını kaybeden Türkolog Prof. Dr. Kemal Eraslan, son yolculuğuna uğurlandıHayatını kaybeden Türkolog Prof. Dr. Kemal Eraslan, son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
kaza

Konya Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:49
Sabah
05:33
Öğle
13:01
İkindi
16:53
Akşam
20:19
Yatsı
21:55
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.