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Konya'da 4 noktada örtü ve bahçe yangını

13.01.2021 00:20 | Son Güncelleme:
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Konya'da 4 noktada örtü ve bahçe yangını

Konya'nın Halkapınar ilçesinde 4 ayrı bölgede örtü ve bahçe yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki 4 ayrı noktada bulunan bahçelerde ve örtülük alanlarda yangınla ilgili ihbar üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri, Karaman Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 400 dekarlık alandaki yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal da bölgeye gelerek ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakkal, burada gazetecilere, yangınlarda can kaybının olmaması dolayısıyla teselli olduklarını söyledi.

Tüm ekiplerin seferber olduğunu belirten Bakkal, "Rüzgarın da etkisi ile çeşitli alanlarda yangın çıktı. Rüzgar güçlü estiği için yangınları kontrol altına almakta güçlük çektik ama sonunda kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınlar da can kaybı olmaması sevindirici." diye konuştu.

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