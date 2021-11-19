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Konya'da 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

19.11.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Konya'da "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmada firari hükümlü Y.D'nin (46) arkadaşlarının evinde kaldığını tespit etti.

Ekiplerin yaptığı bir haftalık çalışma neticesinde Y.D'nin, Ulubey Mahallesi civarında olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Y.D'yi mahallede saatler süren takip sonucu yakaladı.

"Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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