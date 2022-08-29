Konya'da akaryakıt istasyonunda polisi görünce kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Konya'nın Kulu ilçesinde çalıntı motosikletle gittiği akaryakıt istasyonunda polisi görünce kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi, kovalamacanın ardından yakalandı.

İlçede bir vatandaşın motosikletinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, bir akaryakıt istasyonuna çalınan motosikletle gelen hırsızlık şüphelisini gördü.

Polisleri fark eden şüpheli, motosikleti bırakarak kaçmaya başladı. Daha önceden hırsızlık, yaralama ve benzeri suçlardan kaydı olan şüpheli B.C.Ş. kısa süreli kovalamaca sonrası yakalandı.

Trafik ihlalinden 6 bin 166 lira idari para cezası uygulanan B.C.Ş. emniyette götürüldü.

Öte yandan, şüphelinin polisi görünce kaçma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

