Konya'da akıma kapılan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, akıma kapılan kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.

Beyşehir-Seydişehir Karayolu'nun 2. kilometresinde faaliyet gösteren bir hazır beton tesisinde kamyonundaki kumu boşaltmak isteyen sürücü Ömer Faruk İncer (34), aracın damperini kaldırdı.

Damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu kamyonun lastikleri yanmaya başladı.

Aracından inerek suyla yangına müdahale etmek isteyen İncer, vücudu araca temas edince akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan İncer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İncer'in cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



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