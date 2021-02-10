YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi 150 lira için öldürülmüş

Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi 150 lira için öldürülmüş

10.02.2021 13:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi adliyeye sevk edildi

Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi adliyeye sevk edildi.

Meram ilçesi Karakurt Caddesi'nde, Kamil Başarılı'nın (46) silahlı saldırıda başından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin yakalanan Mustafa K. (28), Bahattin Y. (26) ve U.Ç'nin (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden U.Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Mustafa K. ile Bahattin Y. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

-Maktul, 150 lira için öldürülmüş

Öldürülen Başarılı'nın, kaçak alkol satışı yapan şüphelilerden alkol alarak 150 lira borçlandığı, parayı ödemediği için takip edilerek, zanlılardan Mustafa K. tarafından silahla vurulduğu iddia edildi.

- Olay

Meram'da, aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Kamil Başaralı, olay yerinde hayatını kaybetmiş, olayın ardından bir seraya saklanan şüphelilerden ikisi, kendilerini gözaltına almak isteyen polise tabancayla ateş açmış, bir süre polise direnen şüpheliler, kısa süre sonra gözaltına alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

Konya Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:17
Sabah
07:39
Öğle
13:09
İkindi
16:03
Akşam
18:30
Yatsı
19:47

Konya Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Betül Eczanesi
Karatay
Sağlam Eczanesi
Karatay
Dost Eczanesi
Selcuklu
Erdoğan Eczanesi
Selcuklu
Gönül Eczanesi
Selcuklu
İlhan Eczanesi
Selcuklu
Menekşe Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Başkan Altay TRT Uluslararası Konya Film Platosu’nu inceledi

Başkan Altay TRT Uluslararası Konya Film Platosu’nu inceledi

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.